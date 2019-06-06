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Почему ценники со скидками жёлтые?

06 июня 2019 17:21
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
Допустим, если я у вас спрошу, какого цвета у вас сейчас настроение или с каким цветом я у вас ассоциируюсь, я буду знать, как вы сейчас ко мне относитесь. Есть колористика, которая включает в себя не только знания эстетические – как красиво одеться, как красиво накраситься, как себе красиво сделать прическу – подобрать её цвет, но и глубокие знания по психологии цвета и цветовому маркетингу.

Почему вы видите жёлтый цвет при скидках? Как работает красный цвет, когда хотите есть?

Почему ценники со скидками жёлтые? -1

Жёлтый цвет при скидках – это что?

Ольга Грибова:
Это самый простой, примитивный цвет. Когда вы видите его, вы не можете не обратить на него внимание.

«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета»

# Торговля в Беларуси # общество # Ольга Грибова

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