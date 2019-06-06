Почему ценники со скидками жёлтые?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:

Допустим, если я у вас спрошу, какого цвета у вас сейчас настроение или с каким цветом я у вас ассоциируюсь, я буду знать, как вы сейчас ко мне относитесь. Есть колористика, которая включает в себя не только знания эстетические – как красиво одеться, как красиво накраситься, как себе красиво сделать прическу – подобрать её цвет, но и глубокие знания по психологии цвета и цветовому маркетингу.