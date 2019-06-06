Колорист: «Тёмно-синий цвет не очень конструктивно влияет на женщину»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Вы – автор книги «Колористика для визажистов»: какие темы Вы поднимаете в этой книге?

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:

Визажисты очень хотели, чтобы мы ее написали. Поэтому она так и называется. Но на самом деле каждая женщина, которой небезразлична ее внешность, может почитать. Потому что языком очень простым. Я по образованию художник, и все сложные академические знания я хотела преподнести так, чтобы женщина самостоятельно изучила этот вопрос. Самая важная тема, которая является связующим звеном всей книги, это как подбирать цвета индивидуально. И очень часто к стилисту приходит женщина, которая хочет выглядеть определённым образом. И зачастую женщине стилисты начинают делать синего цвета костюмы, все очень по дресс-коду. Но если мы спросим мотив – например, а почему ты хочешь этот цвет?