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«Перспективный кадровый резерв». Ольга Чемоданова рассказала, зачем нужен молодёжный проект «Минская смена»

23 ноября 2021 15:23
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Новости Беларуси. Творческие идеи, инновационный подход и работа в команде. В столице стартовал молодежный проект «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

«Перспективный кадровый резерв». Ольга Чемоданова рассказала, зачем нужен молодёжный проект «Минская смена»-1

Торжественное открытие прошло в стенах Академии управления при Президенте Республике Беларусь. Проект объединит лучших студентов столичных вузов. Всего около 50 участников, которые прошли отборочные этапы. «Минская смена» – это открытая площадка, где молодые люди могут предлагать свои идеи социально-экономического развития столицы и страны, от экологических и архитектурных решений до улучшения транспортной инфраструктуры. Каждому участнику вручили проектное задание. Самые лучшие и полезные предложения реализуют на практике.  

«Перспективный кадровый резерв». Ольга Чемоданова рассказала, зачем нужен молодёжный проект «Минская смена»-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:  
Ребята будут получать еще и необходимые знания в сфере командной работы, решении поставленных задач, управленческой деятельности, развитии лидерских качеств. Потому что, подчеркну,  здесь уже на первом этапе был проведен отбор талантливых молодых людей из вузов Минска, которые имеют интересы, креативные какие-то идеи, предложения в различных сферах развития города. Это могут быть и спорт, туризм, образование, экология. Ребята получат возможность и поучаствовать в работе каких-то управляющих структур. 

«Перспективный кадровый резерв». Ольга Чемоданова рассказала, зачем нужен молодёжный проект «Минская смена»-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Участники проекта – это фактически перспективный кадровый резерв для дальнейшего прохождения в городе Минске на государственной службе. Не может не радовать то, что сегодня молодежь такая активная, откликается на любые предложения, которые идут со стороны руководителей: руководителей вузов, предприятий, администраций районов, исполнительной власти в целом. Мы предлагаем достаточное количество диалоговых площадок для того, чтобы услышать пожелания, инициативы молодых людей. И не только услышать, но и дать возможность им реализоваться.  

«Перспективный кадровый резерв». Ольга Чемоданова рассказала, зачем нужен молодёжный проект «Минская смена»-10

Екатерина Борко, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь:  
Первой моей, безусловно, инициативой было решение поучаствовать в этом проекте, то есть желание пройти отбор. Также инициативой было проведение опроса среди студентов. Я получила наибольшее число, так сказать, заявок по проблемам с транспортом. Также, если мы говорим о работе с молодежью, то это, безусловно, вопрос самозанятости, самореализации.  

«Перспективный кадровый резерв». Ольга Чемоданова рассказала, зачем нужен молодёжный проект «Минская смена»-13

Открытие «Минской смены» прошло в формате диалоговой площадки. Студенты смогли задать вопросы. Всего же проект рассчитан на четыре этапа. В течение нескольких месяцев участников ожидают семинары, лекции от лучших преподавателей университетов, работа над бизнес-планами. Пройдут круглые столы с представителями городских властей, профессиональные тренинги, мастер-классы.  

# Молодежь Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Екатерина Борко # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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