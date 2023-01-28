Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В трех столичных учреждениях образования тестируют новое меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Может ли быть вкусное полезным? Совпадают ли взгляды разработчиков блюд с детскими предпочтениями? Первые результаты большой кулинарной трансформации обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире 29 января в 10:00.

Сам бы ел, да детям надо.

Если бы в моей школе кормили так, я бы осталась и на второй год, и на третий. Если взрослые уважают выбор детей, станет ли это гарантией чистых тарелок?

Не представляете, сколько счастья в глазах у повара, когда маленький ребенок ему говорит спасибо. Пришлось ли по вкусу то, что соответствует самым строгим требованиям по ингредиентам, витаминам и питательным веществам?

Ничего не хотел бы добавить, потому что все самое вкусное, все есть уже. Пельмени и хот-доги в школьных столовых! День непослушания или запас энергии для хорошей учебы?

Это максимально здоровая еда.

Что точно всегда будет под запретом в школьных столовых, а где еще можно поискать компромисс?

Мы всегда с удовольствием возьмем ваши идеи, ваши наработки. Родительский контроль. О чем пишут в школьных чатах и что говорят о новом меню и ценах на школьное питание?

Это по карману. Чай с сахаром или без сахара, есть суп или нет и столовый этикет со школьной скамьи. Что происходит, когда детей спрашивают, как им больше нравится?

Спасибо! Разбираем на ингредиенты экспериментальное школьное меню.

Екатерина Забенько, СТВ:

Формируйте пищевые привычки с детства, чтобы меньше знать о диетах. Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 29 января, в 10:00.