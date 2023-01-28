Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В трех столичных учреждениях образования тестируют новое меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Может ли быть вкусное полезным? Совпадают ли взгляды разработчиков блюд с детскими предпочтениями?
Первые результаты большой кулинарной трансформации обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире 29 января в 10:00.
Сам бы ел, да детям надо.
Если бы в моей школе кормили так, я бы осталась и на второй год, и на третий.
Если взрослые уважают выбор детей, станет ли это гарантией чистых тарелок?
Не представляете, сколько счастья в глазах у повара, когда маленький ребенок ему говорит спасибо.
Пришлось ли по вкусу то, что соответствует самым строгим требованиям по ингредиентам, витаминам и питательным веществам?
Ничего не хотел бы добавить, потому что все самое вкусное, все есть уже.
Пельмени и хот-доги в школьных столовых! День непослушания или запас энергии для хорошей учебы?
Это максимально здоровая еда.
Что точно всегда будет под запретом в школьных столовых, а где еще можно поискать компромисс?
Мы всегда с удовольствием возьмем ваши идеи, ваши наработки.
Родительский контроль. О чем пишут в школьных чатах и что говорят о новом меню и ценах на школьное питание?
Это по карману.
Чай с сахаром или без сахара, есть суп или нет и столовый этикет со школьной скамьи. Что происходит, когда детей спрашивают, как им больше нравится?
Спасибо!
Разбираем на ингредиенты экспериментальное школьное меню.
Екатерина Забенько, СТВ:
Формируйте пищевые привычки с детства, чтобы меньше знать о диетах.
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 29 января, в 10:00.
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