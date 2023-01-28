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Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»

28 января 2023 10:03
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Новости Беларуси. Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В трех столичных учреждениях образования тестируют новое меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Может ли быть вкусное полезным? Совпадают ли взгляды разработчиков блюд с детскими предпочтениями?

Первые результаты большой кулинарной трансформации обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире 29 января в 10:00.

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-1

Сам бы ел, да детям надо.

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-4

Если бы в моей школе кормили так, я бы осталась и на второй год, и на третий.

Если взрослые уважают выбор детей, станет ли это гарантией чистых тарелок?

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-7

Не представляете, сколько счастья в глазах у повара, когда маленький ребенок ему говорит спасибо.

Пришлось ли по вкусу то, что соответствует самым строгим требованиям по ингредиентам, витаминам и питательным веществам?

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-10

Ничего не хотел бы добавить, потому что все самое вкусное, все есть уже.

Пельмени и хот-доги в школьных столовых! День непослушания или запас энергии для хорошей учебы?

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-13

Это максимально здоровая еда.

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-16

Что точно всегда будет под запретом в школьных столовых, а где еще можно поискать компромисс?

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-19

Мы всегда с удовольствием возьмем ваши идеи, ваши наработки.

Родительский контроль. О чем пишут в школьных чатах и что говорят о новом меню и ценах на школьное питание?

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-22

Это по карману.

Чай с сахаром или без сахара, есть суп или нет и столовый этикет со школьной скамьи. Что происходит, когда детей спрашивают, как им больше нравится?

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-25

Спасибо!

Разбираем на ингредиенты экспериментальное школьное меню.

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-28

Екатерина Забенько, СТВ:
Формируйте пищевые привычки с детства, чтобы меньше знать о диетах.

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 29 января, в 10:00.

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»-31

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# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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