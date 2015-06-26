Переселенцы в Украине: самое страшное — оказаться «беженцем» в своей же стране без средств к существованию и уверенности в завтрашнем дне

Новости Украины. На юго-востоке Украины не стихают взрывы и выстрелы. Всё чаще под обстрел попадают территории Донецкой и Луганской областей. В частности, ударам подверглись населенные пункты Широкино, Зайцево и Горловка. Продолжаются ожесточенные бои и в районе донецкого аэропорта. Посёлок Пески, который расположен вблизи воздушной гавани, уже практически полностью разрушен постоянными обстрелами.

Сообщается о нескольких раненых из числа мирных жителей, однако пока их число не уточняется. Несёт потери и украинская армия. За минувшие сутки жертвами боевых действий стал один военный, ещё трое серьёзно пострадали. Международные наблюдатели от ОБСЕ заявляют, что недалеко от Донецка идет активное строительство траншей и укреплений. Более того, в различных районах зафиксировано передвижение танков.

За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 7 тысяч человек. Печальную цифру озвучили в Организации Объединённых Наций. Ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряжённой. Жители из «горячих» точек все чаще вынуждены искать мира в других областях своей Родины. В Украине объявлена шестая волна мобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.