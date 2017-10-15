«Перед прививкой должен быть осмотр терапевта»: в Витебской области более 200 бригад выезжают домой к людям, чтобы вакцинировать от гриппа

Новости Беларуси. Прививка с доставкой на дом. В Витебской области работает более 200 бригад, которые выезжают в районы для вакцинации населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, всего в стране от гриппа уже привито порядка миллиона человек. Им, по утверждению медиков, не стоит бояться сезонной эпидемии.