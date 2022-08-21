«Печатать можно и едой». Когда 3D-продукты появятся на прилавках белорусских магазинов?

Новости Беларуси. Если рапсовое масло из изысков плавно переходит в стандартный продуктовый набор, то колбаса без мяса и молоко без лактозы для нас пока в диковинку. Хотя ученые утверждают, что и на такие продукты есть спрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что еще буквально готовят в лабораториях, как накормить детей, чтобы вкусно и полезно, почему хлеб станет серым и когда выпустят белорусский тофу? Об этом и не только мы поговорили с учеными Научно-практического центра по продовольствию.

Ольга Коршун, СТВ:

Здравствуйте, уважаемые ученые, сегодня поговорим о многом, но вы пришли не пустыми руками и принесли такую интересную машину, что это?

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной продукции НПЦ НАН Беларуси:

Это 3D-принтер. Печатать можно не только пластиком, не только металлом. Мы приходим к выводу, и вообще это общемировая практика, что печатать можно и едой. Что собственно сейчас и происходит. Ольга Коршун:

Там «Рикотта».

Гордей Гусаков:

Может быть «Маскарпоне». Кроме того, мы можем заправлять и восстановленными мясными эмульсиями. Ставим себе задачу именно разработку смесей, на которых можно печатать. «Сою можно отжимать на масло и потом использовать при производстве консервной продукции» Ольга Коршун:

Посмотрим на результат в конце интервью. Сейчас идет уборка урожая. Президент неоднократно ставил задачу, чтобы наш каравай был более увесистым. И мы можем преумножить его при помощи, например, сои. Сейчас эта культура есть в Беларуси, но она достаточно капризная, выращивается где-то точечно, любит юг страны. Можем ли мы рассчитывать в будущем, когда эту культуру будут сеять более массово, у нас в рационе появится то же соевое молоко, тофу?

Дмитрий Зайченко, заместитель генерального директора по инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Консервные предприятия даже перерабатывают сою и выпускают консервированные продукты из сои. Потому что соя – это те же бобовые. Кроме того, мы все знаем, что соя богата белком. То есть можно получать из нее соевую муку, и потом этот компонент добавлять в различные виды продукции для обогащения. И еще одно направление, которое у нас в Беларуси осуществляется, за 2021 год отечественными предприятиями было выпущено порядка 65 тонн соевого масла. То есть сою можно отжимать на масло и потом использовать при производстве консервной продукции. Ольга Коршун:

У нас уже есть колбаса не из мяса. Это такой проект, который наделал много шума. На какой стадии сейчас такая немясная колбаса, когда мы ее сможем попробовать? Гордей Гусаков:

Мы ставим себе цель, чтобы эта колбаса не уступала по своим физико-химическим и питательным свойствам аналогичной мясной колбасе, то есть белок, жир и другие параметры. Кроме того, эта колбаса должна быть нацелена на специализированную группу населения, в том числе вегетарианство. Программа будет завершена до 2023 года. Сейчас отрабатываются предприятия, на которых будет произведен продукт. «Мука из тритикале несколько уступает по своим хлебопекарным качествам пшеничной или ржаной» Ольга Коршун:

На неделе Президент попробовал новый продукт. Это хлеб из тритикале, серый хлеб. Как считаете, он придется по вкусу белорусам. Дмитрий Зайченко:

Тритикале – это культура традиционная для Беларуси. Почему не так активно используется в хлебопечении? Потому что мука из тритикале несколько уступает по своим хлебопекарным качествам пшеничной или ржаной. Прежде всего за счет того, что там несколько понижено содержание клейковины. Но наши ученые работают в направлении использования в хлебопечении, и так вот постепенно на сегодня у нас есть и рецептура, и технологии, позволяющие выпекать хлеб из муки тритикале с содержанием 30 %. Кроме этого, наши селекционеры пытаются выращивать тритикале с повышенным содержанием белка, клейковины. И мы надеемся, что это нам позволит выпустить продукт из чистого тритикале. Ольга Коршун:

Мы говорим про хлеб и поездку Президента, но там речь не только про хлеб. Еще и про уникальное стадо коров, которое мы хотим вывести.

Гордей Гусаков:

На республиканском уровне сейчас поднимается крупный вопрос создания нового стада красного скота. Сейчас идет активная работа, вовлечены ряд предприятий. И планируется, что еще одно предприятие Национальной академии наук «Шипяны-АСК» также будут развиваться в этом направлении. Там будут строиться уникальные молочно-товарные фермы. Ольга Коршун:

В чем уникальность этого молока. Гордей Гусаков:

Мы провели исследование и говорим о том, что белок, содержащийся в этом молоке, достигает уровня 4,5 % против 3,5 % у белголштина. Если мы говорим про жир, то он достигает 5 % против имеющихся 4 % у белголштина. Это говорит о том, что мы увеличиваем выход готовой продукции, таких как сыры, сметана, творог и так далее. Выход готовой продукции может быть увеличен от 15 до 20 %. Может использоваться для вегетарианской диеты. Об уникальном мармеладе. Ольга Коршун:

Сегодня на слуху проблема импортозамещения. Наши ученые как участвуют в этой глобальной задаче в плане продуктов питания?

Дмитрий Зайченко:

Последняя продукция сейчас выходит на рынок, проходит внедрение. Это соусная продукция, которая не характерна для питания в нашем регионе, в том числе фруктовая соусная продукция с добавлением хрена, горчицы. Острая соусная продукция, которая может применяться для добавки к мясу, для приготовления различных паст. Также наиболее актуальная сегодня проблема – это разработка и технологии производства модифицированных крахмалов, которые используются в пищевой промышленности. Одна из кондитерских разработок: мы разрабатываем сейчас мармелад на основе модифицированного крахмала. И хотим использовать именно отечественный модифицированный крахмал. Причем предполагается полностью исключить из рецептурного состава этого мармелада желейные компоненты. То есть он может использоваться для вегетарианской, веганской диеты. «Хотим заняться энтеральным питанием для онкобольных». О перспективных разработках Ольга Коршун:

Вы принесли много продуктов для тех, кто болеет фенилкетонурией. Кроме людей, страдающих таким заболеванием, кому можете помочь? Дмитрий Зайченко:

Сейчас мы хотим заняться энтеральным питанием для онкобольных в период реабилитации после операции. Гордей Гусаков:

Если мы говором про онкозаболевания и молочные продукты, наш институт является единственным в стране предприятием, которое занимается производством глубокозамороженных и сухих заквасок для молочных продуктов. На основе этих заквасок нами разработан ряд продуктов, в том числе которые могут применяться для реабилитации онкобольных людей. Это «Бифидобак». Некоторые из этих продуктов поставлены на производство.

За каждый бюджетный рубль должно быть выпущено на пять. О требованиях к продовольствию Ольга Коршун:

Все ваши разработки приносят экономический эффект и какой? Дмитрий Зайченко:

Конечно, дело в том, что у нас руководством страны и всем программами поставлена задача внедрения всех разработок. Это самое первое. Что мы стараемся обязательно выпускать? Минимальные требования – на каждый бюджетный рубль, заложенный в разработку, должно быть выпущено в разработку продукции на пять рублей. Поэтому эти показатели мы выполняем и даже перевыполняем. Ольга Коршун:

Какие страны больше всего интересуются разработками вашего НПЦ? Дмитрий Зайченко:

Самая активная это, конечно, Российская Федерация. В принципе, все страны, которые входят в ЕАЭС. Гордей Гусаков:

В основном направление ЕАЭС, но крайнюю заинтересованность проявляют такие страны, как Азербайджан, Иран.