Павел Алексо: «Наши интервьюеры опросят порядка 12 тысяч человек по всей республике»

Новости Беларуси. Опросы во время президентских выборов проводят официально зарегистрированные организации. Одна из них – Молодежная лаборатория социсследований при «Белорусском комитете молодежных организаций». С его руководителем мы и поговорим. У нас в студии Павел Алексо. Результаты экзитпола как правило совпадают с официальными итогами выборов Илона Волынец, СТВ:

Экзитполы – мировая практика во время избирательных кампаний. Расскажите, в чём специфика проведения у нас?

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодёжных организаций:

Действительно, эта практика уже давно себя зарекомендовала. Во всех странах мира, в большинстве из них, как правило, результаты экзитпола, т.е. опроса на выходе, переводя с английского, они, как правило, полностью совпадают, ну плюс-минус, с официальными итогами выборов. Поэтому к ним традиционно высокая степень доверия, и люди, конечно же, с нетерпением ждут вот этих, так называемых, промежуточных результатов, которые мы можем получить по окончанию работы избирательных участков, ещё до оглашения официальных результатов. Политическая активность, вот именно такое проявление гражданской позиции – это свидетельство, вообще-то, здорового развивающегося общества. Это абсолютно нормально и хорошо, что людям это интересно – люди хотят получать информацию из разных источников. Сегодня мы все привязаны к смартфонам, к мобильным устройствам, нам, конечно, хочется видеть и быть участниками процесса. Главное в этом вопросе – конечно же, всегда взвешивать, всегда оценивать правильно, всегда, если общаешься с интервьюером, то поинтересоваться – это будет не лишним – о названии исследования, о названии организации, которую они представляют. В частности, наши интервьюеры, они одеты в белую форму, у них будет обязательно бейсболка с логотипом БКМО, у них будет маска – это требование современных реалий, чтобы защитная, перчатки. Можно не бояться, смело общаться с ними. Самое главное, конечно, у них будет удостоверение и бейдж. То есть на бейдже вы всегда чётко – это главный документ интервьюера – вы увидите название организации, название исследования, фамилия, имя и отчество данного исследователя. Ну и если вы все эти признаки будете наблюдать, то можете знать, что можно смело подходить и своё мнение излагать. Оно даётся анонимно по методике проведения экзитпола, но каждый опрашивается на расстоянии не менее 15 метров от выхода из избирательного участка. «Наши интервьюеры опросят порядка 12 тысяч человек по всей республике»

Илона Волынец:

Поделитесь своими планами. Сколько человек вы планируете опросить? Павел Алексо:

Исходя из нашей опросной сети, которую посредством социологической выборки мы определили, наши интервьюеры опросят порядка 12 тысяч человек по всей республике. Это будет порядка 300 участков, где будет работать около тысячи интервьюеров. Илона Волынец:

Когда нам ждать первые ваши результаты? Павел Алексо:

Все их с нетерпением ждут, конечно. Мы огласим их лишь только после завершения работы избирательных участков. Этого требует методика, ну и это будет абсолютно правильным. Это после 20:00. То есть сегодня, 9 августа 2020 года, после восьми часов вечера эти результаты можно будет увидеть в средствах массовой информации и в интернете. «Люди охотно идут на контакт и не отказываются» Илона Волынец:

Как наши избиратели относятся к тому, что к ним может кто-то подойти и предложить пройти опрос?