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Пассажирам рейсов из Калининграда и Киева из-за погоды пришлось лететь в Минск через Гомель

26 июля 2017 15:03
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Новости Беларуси. Из-за разгулявшейся непогоды летевшие в Минск самолеты были вынуждены приземлятся в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неудобства испытали пассажиры рейсов из Калининграда и Киева.

Пассажирам рейсов из Калининграда и Киева из-за погоды пришлось лететь в Минск через Гомель-1

Николай Мурашко, заместитель начальника Гомельского филиала Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»:
По улучшению погоды в Минске дали вылетную. Они здесь прошли минимальное обслуживание, которое необходимо было, чтобы продолжить полет и дальше вылетели.

Выходили люди, они находились в транзитном зале на период обслуживания воздушного судна.

Аэропорт Гомеля является круглосуточным международным аэропортом. Мы можем принимать любые воздушные суда, которые по классу подходят по аэродрому. И, соответственно, обслуживать пассажиров с данных воздушных судов. С учетом того, что у нас здесь круглосуточные граница и таможня, люди могут при необходимости как территорию аэропорта и выехать в город, если ситуация того требует. Либо находиться какое-то время в аэропорту для продолжения своего полета.

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# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Николай Мурашко

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