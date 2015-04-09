Пасха. 10 рецептов самых вкусных пасхальных куличей

При выпечке пасхальных куличей необходимо придерживаться некоторых правил:

Тесто для кулича не должно быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими) и не должно быть густым (куличи будут слишком тяжелыми и быстро зачерствеют).

Тесто должно быть такой плотности, чтобы его можно было разрезать ножом, и оно к ножу не прилипало, а при делении куличей не надо было бы подсыпать муки.

Куличное тесто месят как можно дольше, чтобы оно отставало от рук или от стола.

Тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, второй раз – когда добавлены все продукты, в третий раз – когда тесто уложено в формы.

Куличное тесто не любит сквозняков, а любит тепло, поэтому куличи должны подходить в теплом месте при температуре 30-45 градусов.

Форму для выпечки куличей заполняют тестом лишь наполовину, дают подняться до 3/4 высоты формы, а затем ставят в духовку.

Готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой воды, и маслом, посыпают орешками, крупным сахаром и сухарями.

Чтобы кулич поднялся ровно, перед выпеканием в его середину втыкают деревянную палочку. Через определенное время палочку вынимают. Если она сухая, кулич готов.

Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого в низ ставят емкость с водой) при температуре 200-220 градусов.

Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, массой 1 кг – 45 минут, массой 1,5 кг – 1 час, массой 2 кг – 1,5 часа.

Если кулич начинает сверху пригорать, его прикрывают сухой бумагой.

Готовый кулич вынимают из духовки, кладут на бок и оставляют в таком положении, пока дно не остынет.

1. Кулич обыкновенный

7 стаканов муки,

1/2 стакана молока,

100 г дрожжей,

20 желтков,

1 стакан сахара,

2 стакана распущенного масла и немного соли.

Почти всю муку смешать с 1/2 стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом количестве молока, размешать и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, добавить в нее 20 яичных желтков, растертых добела со стаканом сахара и двумя стаканами молока, затем добавить немного соли и прибавить муки до надлежащей густоты теста, после чего замесить и дать вторично подняться.

Затем тесто выбить как можно лучше, положить в форму, заполнив ее до половины, дать тесту подняться в форме, после чего печь.

2. Кулич домашний

1 кг муки,

50 г дрожжей,

1,5 стакана молока,

10 желтков,

3 белка,

250 г сахара,

200 г сливочного масла,

100 г изюма,

3 ч.ложки ванильного сахара,

1 г соли.

В 1/2 стакана кипящего молока заварить 100 г муки, быстро размешав до получения эластичной массы.

Одновременно дрожжи развести в 1/2 стакана теплого молока и смешать со 100 г муки, оставить на 10 мин.

Соединить первые две смеси, накрыть и поставить для подъема на 1 час и более.

Затем желтки, сахар, соль стереть в однородную массу, взбить добела.

В дрожжевую смесь добавить эту однородную массу, добавить 750 г муки, вымесить тесто и поставить на 2 часа для подъема, предварительно влив небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло; дать тесту подойти вторично.

После вторичного подъема теста осадить его до первоначального положения, добавить в него 2/3 стакана изюма, предварительно обваляв его в муке, и дать тесту в третий раз подойти. Выпекать в формах 45 минут.

3. Кулич заварной

9 стаканов муки,

1/2 палочки дрожжей,

10 яиц,

1/2 стакана сахара,

3/4 стакана топленого масла,

1,5 стакана молока и соль по вкусу.

Полтора стакана муки заварить полуторами стаканами горячего молока, размешать. Когда остынет, влить 1/2 пачки дрожжей и дать подняться. Затем 10 желтков растереть добела с 1/2 стакана сахара, сбить белки в пену, и то, и другое положить в тесто, дать тесту еще раз подняться. Влить 3/4 стакана масла, всыпать остальную муку, взбить как можно лучше тесто, положить его в форму, промазанную изнутри маслом, дать тесту подняться и печь.

4. Кулич на сливках

5 стаканов пшеничной муки

100 г свежих дрожжей

1,5 стакана сливок

250 г сливочного масла

8 желтков

1 стакан сахара

0,5 стакана очищенного от пленок миндаля

0,5 стакана изюма

0,5 порошка ванильного сахара

0,5 стакана цукатов

1 ч. л. соли

Приготовить опару: в слегка подогретых сливках развести дрожжи и половину муки. Поставить опару в теплое место. Пока опара подходит, растереть добела желтки с сахаром, соединить их с растертым добела маслом. Изюм перебрать, вымыть и обсушить. В готовую опару ввести растертые желтки с маслом, изюм, нарезанные цукаты, измельченный миндаль. Массу хорошо размешать, всыпать соль, оставшуюся муку, ванильный сахар. Все хорошо вымесить на столе, уложить в большую миску (фаянсовую или эмалированную) и поставить в теплое место на 60-80 минут — до увеличения в объеме в 2 раза. После этого тесто еще раз выбить на столе и вторично поставить в теплое место. Из готового теста сформировать небольшие булочки и положить каждую в форму с высокими стенками. Форму предварительно смазать маслом, ее дно и стенки выстелить промасленной бумагой. Тесто в форме должно занимать 1/3 по высоте. Поставить формы с тестом настояться в теплое место на 60-80 минут. Выпекать куличи при температуре 200-220 градусов в течение 60-70 минут. Когда верх кулича потемнеет, нужно накрыть его сверху кружочком сырой бумаги. Во время выпечки кулич нельзя трясти, иначе он может осесть. Готовый кулич осторожно выложить из формы на мягкую подстилку, застланную бумагой и салфеткой. Остывший кулич смазать сверху тонким слоем глазури. Оставшуюся глазурь выложить в бумажный конусный кулек, у которого отрезать ножницами кончик. Выдавливая глазурь, аккуратно нанести рисунок на кулич. Такой кулич можно украсить цукатами, мармеладом, помадкой.

5. Цукатный кулич

4 стакана пшеничной муки

70 г свежих дрожжей

1 стакан молока

200 г сливочного масла

6 яиц

0,5 стакана сахара

0,5 стакана апельсиновых цукатов

0,5 стакана мелкого изюма

0,5 порошка ванильного сахара

1 ч. л. соли

Приготовить тесто опарным способом: развести дрожжи в небольшом количестве молока, половину муки соединить с теплым молоком, добавить дрожжи. Когда тесто поднимется, положить в него оставшуюся муку, яйца, сахар, цукаты и изюм, ванильный сахар, соль. Все тщательно смешать. Дать тесту подняться 2-3 раза. Готовое тесто выложить (1/3 по высоте) в куличную форму или в кастрюлю с высокими стенками, выстланную промасленной бумагой, и поставить на расстойку до увеличения объема примерно до середины высоты формы. После этого поставить форму в нагретую печь (духовку), выпекать при температуре 200-210 градусов. Готовый кулич покрыть глазурью.

6. Кулич с сахарной глазурью

яйца 2 шт.

желток 3 шт.

сахар 350 г

сахар 1/2 стакана

масло сливочное 90 г

растительное масло 1/2 стакана

сметана 50 г

молоко 2 стакана

дрожжи свежие 100 г (сухие — 30 г)

мука 700 г

изюм 100 г

цукаты 50 г

орехи 50 г

ванильный сахар 2 пакетика

соль по вкусу

Глазурь: яйца (белок) — 2 шт., сахарная пудра — 140 г, немного лимонного сока, пищевые красители.

Яйца и желтки взбить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло, растительное масло, соль, ванильный сахар.

Молоко теплое растереть с дрожжами сырыми (если дрожжи сухие, их смешивают с мукой) влить молоко в яйца, всыпать муку. Месить тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от рук.

Поставить тесто в теплое место.

Форму смазать маслом, выложить тесто, чтобы оно заполнило 1/3 объема формы и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, поставить в разогретый до температуры 170-180 °С жарочный шкаф. Выпекать 40 минут.

Приготовить глазурь. Подкрасить в разные цвета. Смазать верх белой глазурью и раскрасить цветной из бумажного корнетика. Можно написать в центре ХВ и сделать любой рисунок вокруг, или свежую глазурь посыпать цветной «лапшой» из карамели. Можно залить кулич шоколадной глазурью, а украшения и надписи сделать цветной глазурью.

7. Кулич шоколадно-лимонный

мука 2,5 стакана

дрожжи сухие 2 пакетика

яйца 8 шт.

сахар 1 стакан

миндаль измельченный 1 стакан

шоколад горький 1 плитка

ром или коньяк 0,5 стакана

вино красное сухое 0,5 стакана

масло сливочное 2 ст. л.

цукаты апельсиновые 0,5 стакана

лимон 1 шт.

корица молотая

гвоздика молотая 0,5 ч. л.

для глазури:

порошок какао 3 ст. л.

яичные белки 3 шт.

сахар 0,5 стакана

Дрожжи развести в теплой воде (примерно 1 стакан), добавить муку, замесить тесто и поставить на 2 часа в теплое место. Когда тесто поднимется, еще раз тщательно вымесить. Белки отделить от желтков. Белки взбить, а желтки растереть с сахаром. Шоколад натереть на мелкой терке. Отжать сок лимона.

В тесто добавить желтки с сахаром, миндаль, шоколадную крошку, вино, ром, лимонный сок, апельсиновые цукаты, корицу и гвоздику и тщательно перемешайте. Ввести взбитые белки. Форму для выпечки (для кекса или алюминиевая кастрюля) смазть сливочным маслом, выложить тесто (важно, чтобы тесто не доходило до краев посуды, так как кулич поднимется), поставить в разогретую духовку (160 градусов) и выпекать 60-90 минут. Для глазури: охлажденные белки взбить миксером до крепкой пены, добавить сахар и какао, все тщательнл перемешать. Готовый кулич смазать глазурью.

Источник: «На Здоровье! Просто, вкусно, полезно!»

8. Кулич по-польски

1,5 кг муки,

1 стакан молока,

2 стакана сливок,

50 г свежих дрожжей,

10 яиц,

800 г сахара.

Стакан горячего молока, горячие сливки и муку тщательно размешать, дать массе остыть до температуры парного молока. Прибавить разведенные в небольшом количестве молока вспенившиеся дрожжи и два яйца, перемешать и, прикрыв тесто салфеткой, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить оставшиеся желтки, растертые добела с одной половиной сахара, и белки, взбитые с другой половиной сахара в густую пену. Массу осторожно перемешать (сверху вниз), добавив оставшуюся муку и дать тесту подняться вторично. Затем тесто тщательно выбить, положить в смазанную маслом и подпыленную мукой форму, заполнив ее до половины. Дать тесту еще раз подняться. Выпетать до готовности при температуре 180 градусов.

Тесто для кулича должно быть очень хорошо вымешано. Для этого тесто вываливают на стол или доску и бьют до тех пор, пока на поверхности не появятся пузыри.

9. Кулич с апельсиновой цедрой

750 г муки,

1 стакан молока,

60г дрожжей,

180 г сахара,

180 г сливочного масла,

5 желтков,

2 яйца,

1 столовая ложка изюма,

1 столовая ложка апельсиновой цедры из варенья

Размешать дрожжи с небольшим количеством теплого молока, 1 чайной ложкой сахара, 1 столовой ложкой муки и поставить для брожения. Яйца, желтки и сахар взбить на водяной бане, пока не загустеет, а затем, взбивая, остудить. Теплую массу влить в муку, добавить забродившие дрожжи и теплое молоко.

Старательно вымесить тесто. Оно должно отставать от рук и стенок миски. Постепенно добавить растопленное сливочное масло, изюм и измельченную апельсиновую цедру.

Тесто хорошенько вымесить и оставить для брожения. Когда тесто увеличится в объеме в два раза, его нужно переложить в смазанные жиром и посыпанные мукой формы. Когда тесто подойдет еще один раз, кулич можно смазывать и выпекать. Выпекают куличи при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Готовый кулич покрывают глазурью и посыпают мелкими карамельными шариками.

10. Кулич с изюмом

Мука пшеничная 1 кг,

дрожжи 50 г,

сахарный песок 100 г,

3 яйца,

сливочное масло 125 г,

изюм 100 г,

цукаты 50 г,

толченый кардамон,

корица,

3 ст. ложки молока.

Замесить с вечера достаточно крутое тесто: мука, 1,5 стакана теплой воды, дрожжи, 2 яйца, сливочное масло, сахарный песок, промытый изюм, мелко нарезанные кубиками цукаты, толченый кардамон, корицу. Все тщательно вымесить, накрыть полотенцем и оставить до утра подниматься. Затем выложить тесто на стол, долго месить, потом разделить на две части, посадить в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. Когда куличи достаточно поднимутся (поверхность покроется сплошными пузырями, и от прикосновения тесто «заходит ходуном»), растереть одно яйцо, смешать с молоком, смазать куличи, посадить в духовку и выпекать около 40 минут.

Источник: www.pravmir.ru