Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Людмила Волчёк, паралимпийская чемпионка: Я на такие мероприятия еду с большим удовольствием. Потому что это дети, и я своим примером показываю, что невозможное все возможно. И говорить о том, чтобы не бояться своих больших целей, идти к своим целям маленькими шажочками. Это того стоит. Чтобы рушить барьеры перед собой – чтобы дети не боялись улицы, людей, будущего, движения. Все реально. И благодаря таким акциям и такой организации обращают внимание на таких детей. Хотелось бы пожелать терпения тем, кто находится рядом с ними.

Евгений Крукович, председатель Воложинского райисполкома: Акция – это воссоединение людей, которые профессионально занимаются спортом и деток-инвалидов, чтобы уделить им внимание. Очень приятно, что Минским областным исполнительным комитетом была организована данная акция. Она проходит именно на территории Воложинского района. Участие – это условное. Самое главное – это внимание этим деткам, чтобы мы хоть небольшой промежуток времени провели вместе. В районе мы полностью охватываем весь спектр деток. У нас на территории есть дом-интернат для инвалидов, есть дети-сироты, есть многодетные семьи, есть просто детки. Мы стараемся всех их охватить, особенно в эти предновогодние и рождественские праздники. Самое главное – уделить им внимание.

Людмила Волчёк:

Нам нужна помощь именно общества – менять менталитет общества, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, чтобы на нас не показывали пальцем. Потому что мы такое же общество, как и все остальные. Мы любим, верим, надеемся. Мы просто передвигаемся по-другому. Такая беда может прийти в каждый дом к каждому из нас. И об этом надо подумать наперед и сделать все условия, чтобы в любом случае ты мог продолжать жить так же, как и до травмы. Потому что никто не застрахован в этой жизни. Это на раз-два все получается – травмы и все остальное. И чтобы шли нам на уступки и нормально принимали нас в обществе.