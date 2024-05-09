Парад под окнами, или как поздравляют ветеранов. Рассказываем о самой красивой традиции мая

День Победы – это самый важный повод сказать тысячи слов благодарности ветеранам. Тем, кто сделал все возможное для мира, тем, кто прошел войну, кто освобождал белорусские города от фашистов и огромной ценой добыл для нас Победу. В силу возраста многие участники Великой Отечественной уже не могут лично присутствовать на праздничных мероприятиях, и тогда мини-парад приходит к ним под окна. Тему душевных поздравлений продолжит Галина Буро в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Самая красивая и трогательная традиция мая. С самого утра жители Гродно пришли во двор к ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Колесникову, чтобы его поздравить.

Звуки оркестра на всю округу, чтобы знали все – здесь живет человек, который приближал Великую Победу. В свои 97 полковник в отставке Владимир Колесников не утратил военную выправку – принимает парад, как в молодости, стоя. Его юность была опалена войной. В 16 лет подростком стал бойцом запасного батальона Красной армии и уже в боях под Харьковом получил боевое крещение. Прошел тысячи километров дорог войны. Принимал участие в Берлинской наступательной операции, а Победу встретил во Франкфурте-на-Одере. После войны больше 30 лет служил в гродненской 557-й инженерной бригаде, и всю жизнь 9 Мая для Владимира Колесникова – главный праздник.

Владимир Федорович признается: живет за себя и за тех фронтовых товарищей, кто навсегда остался на полях сражений. Пожалуй, такой настрой и помогает встречать уже 80-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелый мундир пополнился юбилейной медалью, и душа согрелась, несмотря на холодное утро. Вы не замерзли сегодня?

Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны:

Нет, нормально.

– У вас закалка?

– Я два года был на фронте, зимой и летом, как говорится, и не кашлял, не чихал, ничего. 11 миллионов у нас погибло солдат и офицеров, а всего 27 миллионов. Чтобы этого не было, нам надо всем заботиться о мире, чтобы у нас всегда был мир. Но при нашем Президенте, я надеюсь, мир у нас будет.

Память на многие годы теперь останется не только в летописи Победы, но и в этом дворе. Именную березу Владимиров Федорович посадил собственноручно.

Традиции мини-парадов под окнами ветеранов уже несколько лет. Такое персональное внимание – знак благодарности за мирное небо и способ рассказать подрастающему поколению на живом примере, что такое война и почему она не должна повториться.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вечный огонь, который горит в сердцах и в умах наших граждан, погасить невозможно. Я уверен, пока будут живы белорусы на этой земле, они будут помнить, какой ценой досталась победа и кому они обязаны своей возможностью жить под мирным небом

Оркестр пришел и в Дом ветеранов – здесь живет участник боев за освобождение Гродно. Зинаида Судакова в 17 лет пошла на фронт добровольцем. И младшим сержантом медицинской службы, в составе II Белорусского фронта, прошла от Москвы до Берлина, получила ранение, когда вытаскивала с поля боя раненого офицера – осколок гранаты до сих пор у нее в голове. Но сегодня, глядя на юбилейную медаль и подаренные букеты, Зинаида Тимофеевна вспоминает о радостном – о цветах, с которыми гродненцы в 44-м году после 1 128 черных дней фашисткой оккупации встречали их, освободителей.

Спасибо, милые. Ей уже 98 лет. Но под эту песню будто молодеет: не может усидеть на стуле – гимн Победы даже на рингтоне мобильного телефона.

Пусть женщина, прошедшая войну, поистине сделана из стали, но все же каждый май на глазах блестят слезы. И сейчас для нее главное – простое человеческое внимание, а еще осознание, что все фронтовые лишения были не зря – сегодня страна процветает.

Зинаида Судакова, ветеран Великой Отечественной войны:

Меня не принимали, потому что я молодая. Мне было 17 с половиной лет – куда такая соплячка. А я разобрала и собрала винтовочку, все рассказала, пошли на стрельбище, выстрелила хорошо. И мне сказали: вот такие нам нужны. Вот в свои 17 с половиной лет я попала на оборону Москвы, освобождали Тулу, Смоленск, Гомель, Бобруйск, Барановичи, Минск и Гродно.

– Где вы встретили Победу?

– В Берлине, дорогие мои! Я так ждала. Это прекрасно. Надо любить друг друга, надо уважать друг друга, и тогда все будет хорошо. Меня спрашивают по телефону: «как вы там?» Я говорю: «лучше всех!» Молодец какая! А как! Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и поддержка ветеранов в Беларуси – один из приоритетов.

Елена Потапова, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Идет работа над законом о ветеранах, где мы еще раз пересматриваем в сторону улучшения те льготы и дополнительные социальные гарантии, на которые имеют право наши ветераны. Конечно, кроме материальной составляющей, для людей этого уважаемого преклонного возраста, наверное, не менее значима та эмоциональная, психологическая поддержка, которую они чувствуют в нашем обществе.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Наша задача, чтобы мы в любой момент их жизни были рядом. Это сегодня и происходит. Никто никогда не занимался, извините за такое слово, показухой, это все от души, это душевный порыв. И ветераны это чувствуют.