Парад 3 июля в Минске: под Минском прошел смотр военной техники

Подготовка к военному параду по случаю Дня Независимости выходит на финишную прямую.

Пока солнце еще не в зените, на южной неиспользованной части аэродрома в Липках, затаилась техника. Через мгновение 170 боевых машин встанут в строй для показательных выступлений.

Юрий Корчуменко, командир мотострелковой роты:

Легковой максимум — 1,5 тонны, а здесь 43 тонны. Управлять на бетоне или асфальте намного сложнее, так как гусеницы имеют свойство скользить.

Чтобы гусеницы не скользили, перед прохождением грозной техники увлажняют асфальт. В безветренную погоду это еще и отличный способ борьбы с пылью.

Во время таких репетиций командование контролирует интервал, а танкисты — выдерживание дистанций. Средняя скорость движения не более 20 км/час.

В подготовке к параду участвуют лучшие офицеры, прапорщики, сержанты и, конечно, солдаты. Накануне в Вооруженных Силах провели даже профессиональный отбор — слишком много было желающих. И если их лица с годами меняются, техника первых рядов неизменна. Это танк Т-72.

Андрей Некрашевич, заместитель командующего Северо-Западного оперативного командования:

Большинство танков прошли модернизацию на предприятиях военно-промышленного комплекса. Всего в механизированной колонне участвуют 16 парадных расчетов.

По соседству с парадным расчетом машин — репетиции пеших колонн. Больше четырех тысяч человек оттачивает показательный шаг с утра и до вечера.

В нынешнем году изменится форма парадных расчетов. Их будет 20, по 150 человек. В каждую из десяти шеренг станут по 15 военнослужащих.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Есть отдельные шероховатости, где-то связанные с индивидуальной подготовкой военнослужащих. Но к генеральным тренировкам и моменту проведения парада эти недостатки будут устранены.

Кроме пеших колонн и машин, в военном параде ко Дню Независимости будет участвовать авиация. Генеральные вылеты самолетов начнутся в конце июня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».