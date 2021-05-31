«Папа всё время исчезал, и тогда девушка в отношениях: вот вроде всё хорошо, но ей не интересно». Как понять свой язык любви?

Что такое любовь? Например, создатели легендарной жевательной резинки из 90-х предложили миллионы вариантов любовных историй: от банальных до непредсказуемых. А в чем у вас выражается любовь?

Наталья Евтихова, психолог:

Приведу пример. Мы недавно с клиенткой разобрались, что ее язык любви – это то, когда выходные они проводят вместе активно. Ее мама много работала, но в выходной день она брала ее, они куда-то ходили, но не дома. Этой девушке, которая была в браке, было скучно с мужем, потому что все выходные он хотел лежать на диване.

Сейчас, когда у нее новые отношения и вот они совпадают, она говорит: «Я чувствую такой кайф от этого». Оказалось, что это такая детская программа, которая про любовь, – это быть активной, быть рядом, в выходные не лежать на диване, а куда-то выходить.

Консультант по отношениям Гэри Чепмен в своих рукописных трудах утверждает, что у любви есть всего пять основных языков – это слова восхищения, время, подарки, акты службы и физическое прикосновение. Но многие психологи с ним не согласны, считая, что этот список бесконечен.

Наталья Евтихова:

Ребенок в возрасте трех-пяти лет не может себе представить, его детская психика не выдержит, что папа или мама его не любят, и тогда какое-то очень яркое эмоциональное поведение записывается как любовь. Например, у меня было много заботы, и когда обо мне начинают заботиться, практически для меня это про любовь. И когда я люблю, очень много забочусь. Или это действие, какие-то поступки или это даже зарабатывать.

Говорить на одном языке любви – залог успешных отношений. Когда партнеры понимают чувства друг друга, их союз похож на голливудскую историю любви. Но счастливый конец в жизненных историях встречается не всегда. Любовь способна ранить. Наталья Евтихова:

Если нет такого позитивного, то там может быть дистанция, отдаление. Папа все время исчезал, и тогда девушка или мужчина в отношениях: вот вроде все хорошо, но ей не интересно. Как только он сказал: «Прощай» и куда-то собрался – у нее появляется паника: «Я его люблю!». И он приближается. Вот один из вариантов. Ее язык любви – отдалиться, дистанцироваться. Или приходит ко мне клиентка и говорит: «Ну, что у меня такой добрый муж? Стукнул бы хоть раз по столу. Вот это любовь».

Бьет – значит любит. Такое выражение чувств, к сожалению, носит массовый характер, и этому есть объяснение.

Наталья Евтихова:

К сожалению, в детстве бьют, наказывают, если ребенок не так ведет себя, как хочется родителям. Если это самая яркая эмоция, то женщина в отношениях будет провоцировать, чтобы он ударил. Вот это любовь, вот это страсть. Это можно убрать, но сначала нужно осознать. Я говорю про деструктивные программы.

Положительную программу надо знать: как у меня выражается, как у моего партнера, объяснить друг другу. И это такой очень хороший способ улучшить свои отношения.