Панно из 8000 лоскутов, 5-метровый торт и праздничные ворота: как украсят Минск к Дню города

Новости Беларуси. Минск ко Дню города украсят яркими декорациями. Сейчас активно готовят растяжки и плакаты, а для минчан печатают буклеты и приглашения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2018 году акцент сделали на цветах национального герба. На площадке у Ратуши установят 5-метровый торт со свечами в виде цифры 951 – именно столько исполняется Минску. На фасаде Педагогического университета повесят большое панно, состоящее почти из 8000 разноцветных лоскутов. На Привокзальной площади появятся стенды в виде ворот города с объемной надписью «Минск».

Сергей Пролесковский, главный инструктор ГП «Минскреклама»:

На базе талисмана нашего будет веер такой с фотографиями вех Минска – древний, современный Минск. И будет пара в одежде, стилизованной под начало прошлого века.