Панно из 8000 лоскутов, 5-метровый торт и праздничные ворота: как украсят Минск к Дню города

Новости Беларуси. Минск ко Дню города украсят яркими декорациями. Сейчас активно готовят растяжки и плакаты, а для минчан печатают буклеты и приглашения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск ко Дню города украсят яркими декорациями. Сейчас активно готовят растяжки и плакаты, а для минчан печатают буклеты и приглашения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2018 году акцент сделали на цветах национального герба. На площадке у Ратуши установят 5-метровый торт со свечами в виде цифры 951 – именно столько исполняется Минску. На фасаде Педагогического университета повесят большое панно, состоящее почти из 8000 разноцветных лоскутов. На Привокзальной площади появятся стенды в виде ворот города с объемной надписью «Минск».
Сергей Пролесковский, главный инструктор ГП «Минскреклама»:
На базе талисмана нашего будет веер такой с фотографиями вех Минска – древний, современный Минск. И будет пара в одежде, стилизованной под начало прошлого века.
Ярче всего украсят главные площадки города: Дворец спорта, Верхний город, Дворец Независимости и Октябрьскую площадь. А на зеленой зоне вблизи Музея Великой Отечественной устроят рыцарский турнир. Его участникам покажут театрализованное представление. Закончить преображение столицы планируют уже к 6 сентября.