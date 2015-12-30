Прямой эфир

Памятник Янке Купале установили в Израиле на площади города Ашдод

30 декабря 2015 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Память Янки Купалы увековечили в Израиле. На площади города Ашдод, названной в честь белорусского песняра, установили памятный знак. Это совместная инициатива посольства нашей страны в Израиле и местного отделения Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси. Нынешнее скульптурное увековечение памяти великого белорусского поэта в дальнем зарубежье стало вторым после Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Скворцов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Израиле:
Это событие логично завершает год нашего взаимодействия культурно-гуманитарного, экономического и так далее. Это действительно одна из кульминаций в наших отношениях наряду с тем событием, которое известно, — выход на безвизовый режим. Это, наверное, второе по значимости такое яркое событие на израильской земле.   

# общество # Белорусские писатели # Владимир Скворцов

Другие новости рубрики

Все новости
В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз
30 декабря 2015 13:45

В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз

30 декабря в Узденском районе откроется дом самостоятельного проживания для одиноких пожилых людей
30 декабря 2015 10:51

30 декабря в Узденском районе откроется дом самостоятельного проживания для одиноких пожилых людей

Японский моряк заснял 4-метрового кальмара
30 декабря 2015 10:50

Японский моряк заснял 4-метрового кальмара