Памятник Монюшко и Дунину-Мартинкевичу 3 сентября установили у Ратуши

Новости Беларуси. Исторический центр Минска 3 сентября украсила новая скульптура. На площади Свободы, у городской Ратуши, установили памятник композитору Станиславу Монюшко в компании не менее известной персоны – белорусского драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ХІХ веке в этом тандеме была рождена первая белорусская опера.

Деятели культуры в полный рост из бронзы здесь появились не случайно. В сотне метров отсюда ранее находился минский городской театр, где и состоялась премьера знаменитой оперы «Идиллия».

Да и сам Монюшко жил с семьёй совсем неподалёку. В городской ратуше он посещал музыкальную школу.

(О том, как создавался памятник, вы можете прочитать здесь).

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Мы пытаемся создать, воссоздать определённые артефакты в центре города для того, чтобы люди понимали: наша столица имеет многовековую историю.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Мы знаем музыку Станислава Монюшки, и мы знаем сочинения Дунина-Марцинкевича. Но то, что это – единое целое, и что действительно первые оперы появились благодаря им на этой земле и на белорусском языке, – вот это немаловажно.