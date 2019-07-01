Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Новый историко-культурный комплекс символически открыли в Марьиной Горке накануне 75-й годовщины со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На торжественную церемонию «Аллеи воинской славы» собрались десятки местных жителей, военные и воины-интернационалисты. Комплекс возвели в честь памяти защитников Отечества.

Александр Пранович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

Аллея еще даже не успела открыться, а здесь уже ежедневно были дети, любовались техникой. Я думаю, будет использоваться как место отдыха для нашего города, для нашего населения.

На территории комплекса установили памятные доски с именами героев Советского Союза – уроженцев Пуховичского района, а также военную технику, которая находилась на вооружении местных воинских объединений.