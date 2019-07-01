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Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

01 июля 2019 18:23
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Новости Беларуси. Новый историко-культурный комплекс символически открыли в Марьиной Горке накануне 75-й годовщины со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-1

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-3

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-5

На торжественную церемонию «Аллеи воинской славы» собрались десятки местных жителей, военные и воины-интернационалисты. Комплекс возвели в честь памяти защитников Отечества.

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-8

Александр Пранович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
Аллея еще даже не успела открыться, а здесь уже ежедневно были дети, любовались техникой. Я думаю, будет использоваться как место отдыха для нашего города, для нашего населения.

На территории комплекса установили памятные доски с именами героев Советского Союза – уроженцев Пуховичского района, а также военную технику, которая находилась на вооружении местных воинских объединений.

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-11

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-13

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-15

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-17

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-19

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке-21

# Беларусь помнит # общество # Александр Пранович # Фотофакт

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