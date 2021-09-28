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Памяти митрополита Филарета. В Национальном художественном музее открыли выставку работ лучших иконописцев

28 сентября 2021 19:06
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Новости Беларуси. «Святость земли белорусской». В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная памяти митрополита Филарета и Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памяти митрополита Филарета. В Национальном художественном музее открыли выставку работ лучших иконописцев-1

Участие в церемонии открытия экспозиции приняли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, митрополит Вениамин, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. 

Владыка Филарет был горячо любим верующими, и все его служение было посвящено одной цели – сохранить мир и спокойствие в белорусском обществе. Своей подвижнической деятельностью он объединял и продолжает объединять белорусский народ, опираясь на истинные духовные, моральные и патриотические ценности. 

Памяти митрополита Филарета. В Национальном художественном музее открыли выставку работ лучших иконописцев-4

Авторы работ – участники международного художественного пленэра. Он стал знаковым событием не только в духовной и культурной жизни общества. Его особенностью стало участие художников-иконописцев, а также выпускников Белорусской академии искусств. В рамках пленэра проведен всебелорусский конкурс детских рисунков на тему истории и современности православной церкви в Беларуси. Лучшие работы юных художников представлены на выставке.

# Год народного единства # общество # Наталья Кочанова # Митрополит Филарет # Митрополит Вениамин # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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