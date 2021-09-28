Памяти митрополита Филарета. В Национальном художественном музее открыли выставку работ лучших иконописцев

Новости Беларуси. «Святость земли белорусской». В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная памяти митрополита Филарета и Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в церемонии открытия экспозиции приняли спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, митрополит Вениамин, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Владыка Филарет был горячо любим верующими, и все его служение было посвящено одной цели – сохранить мир и спокойствие в белорусском обществе. Своей подвижнической деятельностью он объединял и продолжает объединять белорусский народ, опираясь на истинные духовные, моральные и патриотические ценности.