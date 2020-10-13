«Память о нём будет жива». Ушёл из жизни Валерий Губаренко, бывший директор комплекса «Брестская крепость-герой»

Новости Беларуси. Ушел из жизни бывший директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Валерий Губаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дорогое и важное для каждого белоруса место он возглавлял почти 17 лет. За эти годы в мемориале новую жизнь получили более 30 музейных объектов, была открыта площадка бронетехники и начата работа по реконструкции 5-го форта.

Во время съемок киноленты «Брестская крепость» Валерий Губаренко выступил в роли главного консультанта. Он часто называл себя комендантом крепости и всегда отстаивал сохранение памяти Цитадели в ее достоверности без оглядки на вызовы времени.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

За время работы – 17 лет – это значительный отрезок жизни человека. Действительно, при его руководстве в мемориальном комплексе было сделано достаточно много. Для сохранения исторического наследия память о нем будет жива в наших сердцах.