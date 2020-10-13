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«Память о нём будет жива». Ушёл из жизни Валерий Губаренко, бывший директор комплекса «Брестская крепость-герой»

13 октября 2020 15:53
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Новости Беларуси. Ушел из жизни бывший директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Валерий Губаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дорогое и важное для каждого белоруса место он возглавлял почти 17 лет.

За эти годы в мемориале новую жизнь получили более 30 музейных объектов, была открыта площадка бронетехники и начата работа по реконструкции 5-го форта.

«Память о нём будет жива». Ушёл из жизни Валерий Губаренко, бывший директор комплекса «Брестская крепость-герой» -1

Во время съемок киноленты «Брестская крепость» Валерий Губаренко выступил в роли главного консультанта. Он часто называл себя комендантом крепости и всегда отстаивал сохранение памяти Цитадели в ее достоверности без оглядки на вызовы времени.

«Память о нём будет жива». Ушёл из жизни Валерий Губаренко, бывший директор комплекса «Брестская крепость-герой» -4

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
За время работы – 17 лет это значительный отрезок жизни человека. Действительно, при его руководстве в мемориальном комплексе было сделано достаточно много. Для сохранения исторического наследия память о нем будет жива в наших сердцах.

«Память о нём будет жива». Ушёл из жизни Валерий Губаренко, бывший директор комплекса «Брестская крепость-герой» -7

На протяжении четырех лет в Бресте Валерий Губаренко командовал 50-й гвардейской дивизией. Как говорил отставной генерал-майор, самым милым местом на земле для него остается Брестская крепость.

Прощание с Валерием Губаренко состоится 14 октября.

# Некролог # общество # Валерий Губаренко # Григорий Бысюк # Фотофакт

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