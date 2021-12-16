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«Палачи должны быть названы палачами. А их наследники, как минимум, должны покаяться». Марзалюк о правовом аспекте геноцида

16 декабря 2021 16:31
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Новости Беларуси. Память и объективная оценка происходящих на территории Беларуси событий. На неделе парламентарии приняли закон «О геноциде белорусского народа». Пять статей в целях сохранения памяти миллионов граждан. По международным правилам, людей, которых обвиняют в таких преступлениях, судят по законам страны, в которой они находятся. И теперь у нас тоже есть мера наказания для тех, кто продолжает попытки героизации нацизма.

Депутат Игорь Марзалюк продолжит тему.  Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Палачи должны быть названы палачами. А их наследники, как минимум, должны покаяться». Марзалюк о правовом аспекте геноцида-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закономерным продолжением расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны, работы над соответствующим законопроектом стал недавний круглый стол на эту тему, который объединил широкий круг участников.  

«Палачи должны быть названы палачами. А их наследники, как минимум, должны покаяться». Марзалюк о правовом аспекте геноцида-4

В нем приняли участие парламентарии, руководство Генеральной прокуратуры, Академии управления при Президенте и Института истории НАН, аналитики Белорусского института стратегических исследований. Напомню и о заявлении, прозвучавшем в тот день из уст председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко о быстром (сразу в двух чтениях) принятии законопроекта «О геноциде белорусского народа». Проходил круглый стол 9 декабря, когда весь мир, все человечество отмечает Международный день памяти жертв геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Владимир Андрейченко # Рафаэль Лемкин # Генрих Гиммлер # Адольф Гитлер # Алексей Литвин # Алеся Беланович # Вилли Брандт # Фотофакт

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