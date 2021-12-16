«Палачи должны быть названы палачами. А их наследники, как минимум, должны покаяться». Марзалюк о правовом аспекте геноцида

Новости Беларуси. Память и объективная оценка происходящих на территории Беларуси событий. На неделе парламентарии приняли закон «О геноциде белорусского народа». Пять статей в целях сохранения памяти миллионов граждан. По международным правилам, людей, которых обвиняют в таких преступлениях, судят по законам страны, в которой они находятся. И теперь у нас тоже есть мера наказания для тех, кто продолжает попытки героизации нацизма. Депутат Игорь Марзалюк продолжит тему. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Закономерным продолжением расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны, работы над соответствующим законопроектом стал недавний круглый стол на эту тему, который объединил широкий круг участников.