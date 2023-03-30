Пиневич: «У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности»

«Уже давно ожидали». Владимир Кухарев о новой детской поликлинике во Фрунзенском районе. Подробнее .

Новости Беларуси. Новая 14-я городская детская клиническая поликлиника распахнула свои двери для маленьких пациентов Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности, по заболеваемости неплохие показатели. Но удельный вес травматизма достаточно высоким остается. Поэтому работа с родителями, обучение каким-то навыкам – это новый шаг в педиатрии. Этим ценна данная поликлиника.