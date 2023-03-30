Прямой эфир

Пиневич: «У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности»

30 марта 2023 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая 14-я городская детская клиническая поликлиника распахнула свои двери для маленьких пациентов Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Уже давно ожидали». Владимир Кухарев о новой детской поликлинике во Фрунзенском районе. Подробнее.

Пиневич: «У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности»-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности, по заболеваемости неплохие показатели. Но удельный вес травматизма достаточно высоким остается. Поэтому работа с родителями, обучение каким-то навыкам – это новый шаг в педиатрии. Этим ценна данная поликлиника.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Учреждения здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды
30 марта 2023 13:35

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды

«Уже давно ожидали». Владимир Кухарев о новой детской поликлинике во Фрунзенском районе
30 марта 2023 13:32

«Уже давно ожидали». Владимир Кухарев о новой детской поликлинике во Фрунзенском районе

«Сюда съезжались искусные мастера отовсюду». Чем была знаменита иконописная школа в Ветке?
30 марта 2023 13:21

«Сюда съезжались искусные мастера отовсюду». Чем была знаменита иконописная школа в Ветке?