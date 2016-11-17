«Отражение»: в Борисове открылась выставка работ, которые невозможно сфотографировать

Новости Беларуси. «В черно-белых красках» свое видение окрестностей представила начинающая художница из Борисова Анастасия Люцько.

Выставка со многозначительным названием «Отражение» объединила более 20 работ.

Несмотря на отсутствие богатой палитры, образы творца в полной мере передают всю глубину авторской мысли. Не уступает смыслу и техника: писать по стеклу непросто. Тем не менее, свои преимущества в выбранном направлении есть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Люцько, художница:

Роспись по стеклу пошла, наверное, от бабушки. Вот знаете, фоторамки разрисовывали. Я очень заинтересовалась всем этим: что они там такое интересное делали? Я убрала цвет, фольгу, всякие возможные подложки и просто по-новому взгляула на все это.

Название этой выставки – «Отражение», потому что в каждой работе отражается твое изображение. Поэтому их нельзя сфотографировать нормально: только смотреть.

Татьяна Кирилова, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки имени И. А. Колодеева:

Уже стало доброй традицией, когда наш зал становится выставочной площадкой для разных интересных проектов. Культура – понятие растяжимое и очень объемное.