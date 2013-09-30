Новости Беларуси. Отопление в домах Минска включат на этой неделе. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

Напомним, именно местные органы власти принимают решение о подаче тепла, исходя из прогноза погоды. 30 сентября в столице батареи потеплели в социальных учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Янчик, начальник Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Уже утром были даны распоряжения соответствующие, в принципе, все подготовительные мероприятия были проведены в субботу и воскресенье, и сейчас началось уже включение. Сегодня за день все объекты, которые входят в первую группу, а это больницы, сады, школы, объекты социального назначения (музеи, архивы), где необходим определенный температурный режим, сегодня уже будут включены.