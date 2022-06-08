«Открываются города наших восточных друзей». В какие страны белорусы могут поехать отдохнуть летом?

Три месяца лета – это солнце, тепло и долгожданный отпуск. Однако свои коррективы в отдых внесла пандемия. Для тех, кто хочет провести время у моря, появились новые трудности: наличие одной визы порой недостаточно, нужна еще справка о вакцинации. Куда же все-таки можно выбраться отдохнуть без лишних хлопот, рассказали в Министерстве спорта и туризма. И начать выбор маршрута советуют с России.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Здесь наиболее просто: можно и автомобильным транспортом, и на поезде. Если мы говорим о таких больших городах, как Москва, вообще скоростной поезд ходит.

Кроме России, этим летом белорусы могут отдохнуть без виз и карантина в Бразилии, Шри-Ланке, Таиланде, Бали, Сингапуре и Грузии. Также популярность набирает Дагестан.

Горная местность, обилие деликатесов в национальной кухне, самобытная культура – все это нужно хоть раз увидеть. Важно помнить, что в этой республике действуют свои законы и местные строго относятся к внешнему виду и поведению граждан и гостей. Потому перед поездкой нужно узнать больше об обычаях и традициях Дагестана.

Ирина Воронович:

Турция, Египет на протяжении пандемийного периода работали, и сегодня наши граждане также могут в этих странах отдыхать. Открываются города наших восточных друзей, бывших стран СССР. Узбекистан очень хорошо в этом году демонстрирует свои туристические возможности, Казахстан.

Кроме упомянутых стран, отлично провести отдых можно и в родных краях. Туризм в Беларуси уже не первый год развивается и подстраивается под запросы современных путешественников. Есть и исторические квесты в Мирском и Несвижском замках, и усадьбы на берегу озер с разными SPA-программами и активностями, где можно провести время как одному, так и большой компанией. Кроме того, в Беларуси развит и активный отдых для командного времяпрепровождения.

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Группами, семьями, с друзьями можно отправиться в водный поход, в велосипедные путешествия по стране, можно в любом из национальных парков и в большинстве особо охраняемых территорий взять на прокат снаряжение и по экологической тропе прокатиться на том же велосипеде. Или, допустим, некоторые наши заказники и заповедники предлагают увлекательное и экзотическое, на мой взгляд, путешествие на болотоступах.