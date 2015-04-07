Открытый рынок и бизнес-центр «Экспобел» по решению МЧС закрыли до 24 апреля

Новости Беларуси. Временное табу на покупки. Открытый рынок и бизнес-центр «Экспобел» 7 апреля приостановили работу. Во время внеплановой проверки на одном из крупнейших торговых объектов Минска сотрудники МЧС выявили ряд серьёзных нарушений. Среди них: неправильная эксплуатация электрооборудования, проблемы с проводкой, частичное отсутствие пожарных извещателей и загромождение путей эвакуации.

Первыми тревожными звонками в 2015 году стали два пожара в открытых павильонах. Теперь торговые ряды закрыты для устранения нарушений. Срок — до 24 апреля. Провинившихся должностных лиц привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф от 30 до 200 базовых величин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.