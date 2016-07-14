Отключать горячую воду в Минске обещают на меньший срок

Новости Беларуси. В Минске обсудили возможность сокращения сроков отключения горячей воды. В будущем в летний период, время прекращения подачи горячей воды будет максимально уменьшено. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

Отключение горячей воды необходимо для проведения испытаний и профилактических работ. К слову, сейчас в городе проводится активная работа по подготовке энергетической и коммунальной систем к осенне-зимнему сезону.

Согласно решению Мингорисполкома все субъекты города должны получить паспорта готовности не позднее 1 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.