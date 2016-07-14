Прямой эфир

Отключать горячую воду в Минске обещают на меньший срок

14 июля 2016 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске  обсудили возможность сокращения сроков отключения горячей воды.  В  будущем  в летний период, время прекращения подачи горячей воды будет максимально уменьшено. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

Отключение горячей воды необходимо для проведения испытаний и профилактических работ. К слову, сейчас в городе проводится активная работа по подготовке энергетической и коммунальной систем к осенне-зимнему сезону.

Согласно решению Мингорисполкома все субъекты города должны получить паспорта готовности не позднее 1 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Отключение горячей воды

Другие новости рубрики

Все новости
Стать абитуриентом до 6 часов: в Беларуси 14 июля закончили принимать документы на бюджет
14 июля 2016 18:40

Стать абитуриентом до 6 часов: в Беларуси 14 июля закончили принимать документы на бюджет

Как «Катюша» дала свой первый залп: 75 лет боевого крещения отметили в Оршанском районе
14 июля 2016 17:38

Как «Катюша» дала свой первый залп: 75 лет боевого крещения отметили в Оршанском районе

Блохи в подвале: кровопийцы атакуют, а коммунальщики не чешутся
14 июля 2016 13:08

Блохи в подвале: кровопийцы атакуют, а коммунальщики не чешутся