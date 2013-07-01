Как сегодня выглядит культура поведения белорусов?

Что такое хорошо, а что такое плохо, все должны были выучить в школе. Но складывается ощущение, что кроме плакатов советских времен правилам поведения никто не учит и уж тем более не следует.

Поколение наших родителей до сих пор не может привыкнуть, что мусор можно не донести до мусорки, а окурок выбросить не в пепельницу. Если бабушки на лавочке только кивают головами на мусор возле подъездов и под окнами, то сотрудникам ЖЭСа все это приходится убирать. И даже культурный на первый взгляд дом оказывается совсем другим с черного входа. Жильцы почему-то твердо уверены, что их право – это мусорить, а убирать обязаны другие. И вроде никому не хочется любоваться на чужие унитазы или видеть разрисованные стены на лестничной площадке. Но кто-то же это делает! А остальные молчат.

В Минске существуют курсы хороших манер. Что они собой представляют и кто их посещает?

Евгения Сахарова, директор агентства по этикету и культуре поведения:

К нам обычно приходят люди зрелого возраста. Студенты обычно не приходят. Хотя, бывают даже и пенсионеры. Это было интересно, потому что они говорят: «Мы знали в свое время, что есть какой-то этикет, а сейчас нам необходимо учить европейскому этикету, потому что мы занимаем посты, ведем общественную работу. Есть у нас курс «Современный этикет для всех», который длится 36 часов. Это не только лекции, это еще и тренинги. Мы сначала даем вам теоретическую часть, а затем учимся ходить, стоять, пожимать руку… На выходе я слышу только благодарности. Мы выдаем человеку сертификат о том, что он прослушал курс. И этот сертификат подтверждается тестом – выпускным экзаменом, который каждый выпускник сдает. Потому что я не могу не брать на себя ответственность за то, что я выпускаю человека с отсутствием хороших манер. А этикет знать нужно. У белорусов уровень культуры и этикета значительно упал, даже по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Есть много факторов, которые влияют на это. Это и образование, и воспитание, и семья… Есть замечательная английская пословица: «Не воспитывайте детей, а воспитывайте себя: они все равно вырастут похожими на вас».

Как нам вылечиться от отсутствия культуры? Может, штрафы надо какие-то вводить? Вот, в Сингапуре штраф 300 евро за брошенный бычок.

Юрий Сорокин, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Я думаю, что эти меры не решат проблему. Это проблема больше в воспитании. И на сегодняшний день можно получить штраф – максимум 15 млн. рублей или 15 суток ареста. Это тоже не так мало.

Кира Бекрень, главный специалист отдела благоустройства и санитарного содержания домовладений:

Я много где путешествовала и могу сказать, что наша страна намного чище по сравнению, например, с Украиной. У нас всегда чисто. Но, к сожалению, работников у нас очень мало. За ту зарплату, которую сейчас платят дворникам, не очень много людей хотят работать.

Константин Яцкевич, исполнительный директор фонда «Семья – Единение – Отечество»:

Проблема мусора – это лишь одна сторона некультурного поведения. По сути, наш фонд и занимается вопросами возрождения культуры. И я, как практик, абсолютно убежден, что воспитание, и нравственное, и культурное, закладывается в семье. Никакая государственная служба и инстанция не может взять на себя эту функцию. Не только человек, а любое живое существо получает первые основные навыки отношения к жизни.

В чем заключаются акции, которые вы проводите в школах с целью поддержать культуру?

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:

К нам относятся с интересом. Наша задача – показать связь образа жизни конкретного человека с теми последствиями, которые мы потом видим в обществе. Для нас мусор, например, индикатор отношения общества к окружающей среде. Мат для меня тоже мусор. Только он уже не вещественный.

Учеников экологической гимназии вряд ли кто-то обвинит в том, что они мусорят. Потому что они мусор, наоборот, собирают. А из всего того, что порядочный дворник смёл бы метлой в контейнер, ребята создают дизайнерские модели одежды и уже не первый год демонстрируют их на экодефиле. Но одно дело щеголять в платье из мусорных пакетов перед друзьями, совсем другое - перевоспитать окружающих и убедить их, что не надо мусорить. Но экогимназисты полны энтузиазма и верят, что смогут изменить мир.

Педагоги на примере своих выпускников уверяют, что даже один их ученик, который с детства приучен выкидывать пластик в отдельную урну, может заразить своим примером окружающих.

Может, на смену «мусорному» приходит экологическое поколение, которому даже в голову не придёт выкинуть бычок на улицу? Но успеют ли подрасти эти дети прежде, чем отходы покроют наши дворы ровным слоем?

Константин Яцкевич:

Родители родителям рознь. Они также несут ответственность за поведение своих детей. Запретительные меры, касающиеся поведения, практически не эффективны. Эффективен личный пример. Когда человек увидел пример, личный пример, оцененный со стороны, он для себя сделал вывод, что это хорошо. Потому что он получил общественное признание. Есть еще общественное порицание. Оно есть сейчас, оно было раньше. Слышать нецензурную брань в общественном месте - это была редкость. Старшие люди, фронтовики - они в первую очередь стояли на страже нравственной культуры. Они делали замечания другим. Это поколение ушло, и на смену ему приходит другое. Выделяться надо умом, а не пошлостью. А самоутверждаться надо на культуре, а не на брутальности.

Евгения Сахарова:

Человеческая личность складывается из нескольких составляющих. Это наследственность, воспитание и самовоспитание. Так вот на самовоспитание процентов 50-60 уйдет. Сам себя человек должен воспитывать, он должен самообразовываться. Сколько есть примеров, что из семьи алкоголиков вырос великий ученый. И наоборот. Начинать надо с самого себя.