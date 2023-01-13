Отдала 3500 долларов и 2500 белорусских рублей. 86-летнюю минчанку обманули аферисты

Новости Беларуси. «Деньги заверните в два полотенца и ждите курьера». Очередная пенсионерка попалась на уловки аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

86-летней минчанке на домашний телефон поступил звонок от заплаканной женщины, которая представилась дочерью и сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП.