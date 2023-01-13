Отдала 3500 долларов и 2500 белорусских рублей. 86-летнюю минчанку обманули аферисты
Новости Беларуси. «Деньги заверните в два полотенца и ждите курьера». Очередная пенсионерка попалась на уловки аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
86-летней минчанке на домашний телефон поступил звонок от заплаканной женщины, которая представилась дочерью и сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП.
Владислав Рубанов, оперуполмоченный ОУР Фрунзенского РУВД Минска:
Пенсионерка собрала все сбережения и передала мошенникам 3 500 долларов США и 2 500 белорусских рублей.
Она стала плакать, что она переходила в неположенной стороне. Она в 6-й больнице лежит. Водитель Кристина очень пострадала, разорвана печенка, поломаны ноги. Она лежит в реанимации, ей нужно делать операцию. А вашей дочке грозит от трех до пяти. Тюрьма.
Владислав Рубанов:
В беседе с сотрудниками Фрунзенского РУВД потерпевшая рассказала, что знала о подобной схеме обмана, однако испугалась за дочь и не смогла вовремя распознать обман.
Следователем по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители не устают напоминать: при подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор, перезвонить родственнику и сообщить о произошедшем в милицию.
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