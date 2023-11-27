От кардиологии до цифровизации и образования. Белорусско-узбекский медицинский форум проходит в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан продолжают укреплять связи в сфере здравоохранения. Сегодня, 27 ноября, в Минске стартовал масштабный международный медицинский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в нашу страну прибыли более 200 специалистов из Узбекистана. О мероприятии такого уровня ранее лично договорились лидеры двух стран. Начало форуму положили секционные заседания по разным направлениям – от кардиологии до цифровизации и образования. Запланировано восемь таких диалоговых площадок.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Наши коллеги заинтересованы и в получении знаний, с ознакомлением со структурой нашего здравоохранения. Особенность данного масштабного форума в том, чтобы посмотреть, своими руками пощупать, пообщаться в неформальной обстановке с коллегами. И, возможно, уже в среду пленарное заседание, которое будет проходить на базе Дворца Республики, станет квинтэссенцией общения коллег между собой. Думаю, что мы продолжим общение и в дальнейшем. Программа форума рассчитана на три дня. Завтра участники посетят все регионы Беларуси, где ознакомятся с особенностями работы организаций здравоохранения. Итоги подведут 29 ноября. Запланировано подписание соглашений, которые поспособствуют развитию сотрудничества в разных направлениях.

Хайрулла Мустафаев, главный специалист Министерства здравоохранения Узбекистана:

С большими надеждами мы приехали посмотреть обслуживание больных, новейшие методики использования при проведении операций, организацию здравоохранения, оздоровление населения. И потом уже с этими впечатлениями по приезде к себе наши руководители учреждений первичного звена здравоохранения, конечно, все, что полезно было здесь, они будут внедрять у себя. И в то же время у нас свой опыт специфический.