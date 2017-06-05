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От экономики до культуры: Дни Минска открываются 5 июня в Белграде

05 июня 2017 05:35
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Новости Беларуси. С белорусским акцентом пройдет начало этой недели в Белграде. В столице Сербии 5 июня открываются Дни Минска. Программа насыщенная: от сферы экономических интересов до культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, реализацию совместных проектов партнеры обсудят на белорусско-сербском бизнес-форуме. Ожидается, что площадка соберет несколько десятков топ-менеджеров. Кроме того, уже есть планы на сотрудничество в сфере высоких технологий. Делегация из Минска посетит научно-технологический парк.

От экономики до культуры: Дни Минска открываются 5 июня в Белграде-1

Сербской публике также предложат отведать и вкус Минска. На выставку-дегустацию продовольствия столичные производители привезли немало деликатесов.

Сербия входит в топ-10 крупнейших партнеров Минска. По итогам четырех месяцев 2017 года товарооборот прибавил в три раза по сравнению с 2016-м.

# общество # Дни Минска в Белграде

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