От дискуссий до посещения Дворца Независимости: в Минске проходит форум молодежного парламентаризма
Новости Беларуси. 25 мая в Минске стартовал форум молодежного парламентаризма. Он собрал учащихся из всех регионов страны. Большинству из них не исполнилось и 17, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юношеская целеустремленность и свежие идеи, как считают организаторы встречи, должны способствовать рождению новых проектов. Как воплощаются детские и молодежные социально значимые инициативы в регионах, опыт в самоуправлении – тем для разговора предостаточно.
Полина Шелоткач, участник Республиканского форума молодежного парламентаризма:
С радостью сюда попала. И, надеюсь, мы с ребятами всеми, лидерами из всех регионов нашей страны подружимся.
Елизавета Авраменко, участник Республиканского форума молодежного парламентаризма:
Мы хотим узнать много информации о том, какое будет будущее Беларуси в следующие годы. Также мы рассматриваем, какие факультативы будут в наших гимназиях, школах.
Надежда Васильченко, директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Во многих городах реализуются интересные социальные проекты ребят. Вот, скажем, в Добруше попросили они заброшенный остров, привели в порядок. Сегодня это любимое место отдыха горожан. В Пружанах также, во многих городах.
Проходит форум в 11-й раз. Программа нынешнего более чем насыщенна. Она включает диалог-дискуссию, интерактивные выставки. Ожидает ребят и экскурсия по Дворцу Независимости. По итогам форума делегаты примут резолюцию. Она поможет выполнению детских и молодежных социально значимых инициатив. Кроме того, такие встречи – хорошая возможность для ребят приобрести друзей.