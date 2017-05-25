От дискуссий до посещения Дворца Независимости: в Минске проходит форум молодежного парламентаризма

Новости Беларуси. 25 мая в Минске стартовал форум молодежного парламентаризма. Он собрал учащихся из всех регионов страны. Большинству из них не исполнилось и 17, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юношеская целеустремленность и свежие идеи, как считают организаторы встречи, должны способствовать рождению новых проектов. Как воплощаются детские и молодежные социально значимые инициативы в регионах, опыт в самоуправлении – тем для разговора предостаточно.