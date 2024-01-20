От 75 копеек! Сколько стоят услуги соцработника для пожилых в Беларуси?
И в мороз, и в стужу соцработники спешат на помощь минчанам почтенного возраста. Для пожилых людей они становятся помощниками по хозяйству, но и верными друзьями, которых всегда с нетерпением ждут в гости. Нина Михайловна Неборская около двух лет пользуется услугами спецобслуживания на дому. Результатом довольна.
Чем сложнее состояние здоровья человека, тем чаще к нему приходит соцработник выполнить разные виды работ. При заключении договора количество посещений оговаривается с каждым индивидуально. Это может быть и один, и даже пять раз в неделю.
Нина Неборская, пенсионерка:
Все помогают! И посуду моют, и полы, и окна, и продукты приносят. Меня это все устраивает. Два раза в неделю. Для меня это недорого: за два часа 1,38 – это совсем ерунда. Где-то за месяц 11-12 рублей.
Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Для того чтобы получить социальную услугу, нужно обратиться в территориальный центр по месту жительства потенциального получателя социальных услуг. Самый главный документ – это медицинская справка о состоянии здоровья. Тарифы на социальные услуги устанавливаются облисполкомами и Мингорисполкомом, и они являются сегодня социально низкими. Как правило, стоимость тарифа – порядка 75 копеек час.
Ирина Говорко, социальный работник:
Люди, которые подают заявления, к ним должен приехать инспектор, обследовать, составить определенную документацию и уже потом определить для этого человека соцработника, который будет обслуживать.
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