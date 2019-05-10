«Освещение устанавливалось на фасаде, а связи между домами не предусматривались». Какие улицы Минска самые тёмные?

Почему некоторые столичные улицы мало освещены, рассказал в программе «Большой город» директор УП «Мингорсвет».
Почему некоторые столичные улицы мало освещены, рассказал в программе «Большой город» директор УП «Мингорсвет».
Какие районы Минска самые тёмные?
Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Город строился в разные годы, и проектировщики по-разному относились к застройкам. У нас есть территории города неосвещённые, на наш взгляд. И мы знаем эти территории. И сегодня, чтобы реализовать любую программу, нужен проект. Его нужно изготовить. И мы обставились специалистами, которые изготавливают проект. Мы готовы делать сегодня освещение на ровном месте под ключ. И мы это делаем
У нас потёмкинских районов нет. У нас есть проекты, которые реализовывались примерно в 50-60-ые годы, где освещение устанавливалось на фасаде здания и не более того. А связи между домами не предусматривались. И сегодня они заросли деревьями, и в некоторых местах, безусловно, людям просто передвигаться из одной точки в другую не совсем комфортно.