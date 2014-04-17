Останки немецких солдат и именной медальон случайно нашли рабочие, проводя земляные работы под трассой Могилев-Минск

Новости Беларуси. Спустя почти 70 лет белорусская земля всё ещё приоткрывает тайны времени. В Могилёве обнаружены останки солдат Великой Отечественной войны. Фрагменты амуниции и солдатский жетон извлекли из грунта во время проведения строительных работ. Вероятнее всего, сегодняшняя находка - захоронение немецких солдат, которые семь десятилетий числятся пропавшими без вести.

Евгений Дудкин:

Темно, копали. Наткнулись на что-то – думали камень. Оказалось, череп. Начали вручную раскапывать дальше, оказались останки людей.

С такой, мягко говоря, необычной находкой Евгений Дудкин столкнулся во время проведения земляных работ. На этом участке специалисты прокладывают коммуникации. Путь лежит аккурат под трассой Могилев-Минск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лысенко:

Много получилось, практически пол дня их доставали.

О находке сразу же сообщили в милицию. На место прибыли и сотрудники военкомата. Среди останков обнаружили вот этот жетон - красноречивое подтверждение того, что найденные останки принадлежат погибшим в годы Великой Отечественной солдатам Вермахта.

Александр Лозовский, начальник группы Могилевского объединенного городского военного комиссариата:

Этими жетонами были все солдаты Вермахта оснащены. Одна часть оставалась при солдате, а другая сдавалась в штаб, чтобы вести учет безвозвратных потерь. Если будут установлены номера на этом жетоне, можно будет определить, что это был за воин.

Даже первоначальный осмотр показал, что в земле может скрываться еще немало находок. Вероятнее всего, рабочие наткнулись лишь на малую часть захоронений. Летом 1944 года, тогда еще в пригороде Могилева, здесь шли тяжёлые бои с фашистами, которые, отступая, стремились вырваться из города. Путь врагу перекрывала первая инженерно-саперная бригада полковника Везирова, в последствии героя Советского Союза.

Николай Борисенко, руководитель могилевского областного историко-патриотического поискового клуба:

Полагаю, что с учетом находок, которые будут при останках поднятого материала, - пуговицы, фрагменты амуниции и главное - жетон, круглый, целый, не обломанный, это говорит о том, что здесь захоронены три немецких военнослужащих, причем числятся они в Германии пропавшими без вести. Здесь наверняка есть еще захоронения под дорогой. Не исключено, что и наши могут быть. Мы иногда встречались со случаями, когда после боев и наших, и немцев хоронили в одной могиле.

Особые надежды специалисты возлагают на найденный жетон. Благодаря ему, возможно, удастся установить фамилию и имя его владельца, а также воинскую часть, в которой служил погибший.

В ближайшие дни на это место прибудут специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Результаты их работы должны пролить больше света на историю гибели неизвестных солдат.