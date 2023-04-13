У православных наступил Чистый четверг

Новости Беларуси. Очиститься, чтобы служить ближним своим. У православных сегодня, за три дня до Пасхи, Чистый четверг – напоминание о Тайной вечере, обряде омовения ног, установлении причастия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 13 апреля, верующие начинают ритуал подготовки к Светлому Воскресению – наводят порядок, делают заготовки к праздничному столу. Завершают все дела по дому, чтобы в пятницу и субботу предаться скорби, в воскресение же – возрадоваться. В храмах проходят божественные литургии, напоминающие, что ученики Христовы приняли от своего божественного учителя заповедь.