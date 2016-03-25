Опрос: повышать пенсионный возраст или нет?

Новости Беларуси. Еще одна резонансная тема — повышение пенсионного возраста. Ее активно обсуждают как пожилые, так и молодежь. Корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ опросили жителей столицы и узнали, что они думают на этот счет. Вот их мнение.

Минчане:

Я сама пенсионерка. Готова еще поработать 2, 3, 4 года.

Надо исходить из того, с какого возраста человек работает. И по мере здоровья: на сколько человек готов работать.

Все вокруг повышают. Мы не может отставать. Россия повышает.

Это очень правильное решение. Сегодня никто в 55 и в 60 лет на пенсию не уходит. Потому что люди себя чувствуют себя гораздо лучше, чем раньше.