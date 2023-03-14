«У меня очень много эмоций». 20 юных белорусов получили паспорта из рук Натальи Кочановой

Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции юным гражданам страны по традиции вручают паспорта. Школьников, которые отличились в учебе, творчестве, спорте, добились высоких результатов на международной арене, сегодня, 14 марта, пригласили в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 20 молодых людей из разных регионов страны. Свой главный документ во взрослую жизнь они получили из рук спикера верхней палаты парламента. Наталья Кочанова выразила надежду, что именно такие ребята – неравнодушные, юные патриоты с большими достижениями – сделают все, чтобы наша страна была лучше, развивалась и процветала. В рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» в дополнение к паспорту ребятам вручили Конституцию и флаг нашей страны. Юноши и девушки тоже приехали не с пустыми руками – экспозицию Совета Республики пополнили рушником.

Анжелика Кобрин, ученица Клецкой средней школы № 1:

Я очень сильно волновалась. У меня очень много эмоций. Я когда увидела Наталью Ивановну, у меня было очень много эмоций. Все-таки это первый паспорт и это дорога в будущее, что я могу ездить по странам, участвовать в разных конкурсах, как и до этого. Я занимаюсь волонтерством в Клецке, также состою в отряде миротворцев в нашей школе. Мы помогаем пожилым людям, ходим к деткам-инвалидам, посещаем детские сады, помогаем престарелым.

Артем Матулис, ученик Ганцевичской средней школы № 3:

Когда в первый раз посмотрел, то не узнал. Сейчас уже как-то более похож. Я считаю, что паспорт – это один из самых важных документов для гражданина Беларуси. И все-таки за рубежом люди будут знать, откуда я. Я бы хотел связать свою жизнь со сферой новых технологий, так как я знаю, что эта профессия не умрет через несколько лет, и поэтому я смогу так помочь своей стране больше инновациироваться и сделать новый шаг в будущее.