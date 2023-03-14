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«У меня очень много эмоций». 20 юных белорусов получили паспорта из рук Натальи Кочановой

14 марта 2023 18:36
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Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции юным гражданам страны по традиции вручают паспорта. Школьников, которые отличились в учебе, творчестве, спорте, добились высоких результатов на международной арене, сегодня, 14 марта, пригласили в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня очень много эмоций». 20 юных белорусов получили паспорта из рук Натальи Кочановой-1

Это 20 молодых людей из разных регионов страны. Свой главный документ во взрослую жизнь они получили из рук спикера верхней палаты парламента. Наталья Кочанова выразила надежду, что именно такие ребята – неравнодушные, юные патриоты с большими достижениями – сделают все, чтобы наша страна была лучше, развивалась и процветала. В рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» в дополнение к паспорту ребятам вручили Конституцию и флаг нашей страны. Юноши и девушки тоже приехали не с пустыми руками – экспозицию Совета Республики пополнили рушником.

«У меня очень много эмоций». 20 юных белорусов получили паспорта из рук Натальи Кочановой-4

Анжелика Кобрин, ученица Клецкой средней школы № 1:
Я очень сильно волновалась. У меня очень много эмоций. Я когда увидела Наталью Ивановну, у меня было очень много эмоций. Все-таки это первый паспорт и это дорога в будущее, что я могу ездить по странам, участвовать в разных конкурсах, как и до этого. Я занимаюсь волонтерством в Клецке, также состою в отряде миротворцев в нашей школе. Мы помогаем пожилым людям, ходим к деткам-инвалидам, посещаем детские сады, помогаем престарелым.

«У меня очень много эмоций». 20 юных белорусов получили паспорта из рук Натальи Кочановой-7

Артем Матулис, ученик Ганцевичской средней школы № 3:
Когда в первый раз посмотрел, то не узнал. Сейчас уже как-то более похож. Я считаю, что паспорт это один из самых важных документов для гражданина Беларуси. И все-таки за рубежом люди будут знать, откуда я. Я бы хотел связать свою жизнь со сферой новых технологий, так как я знаю, что эта профессия не умрет через несколько лет, и поэтому я смогу так помочь своей стране больше инновациироваться и сделать новый шаг в будущее.

«У меня очень много эмоций». 20 юных белорусов получили паспорта из рук Натальи Кочановой-10

После торжественной церемонии для ребят организовали экскурсию по зданию. Наибольший интерес у девушек и парней вызвал зал, где сенаторы одобряют законопроекты и принимают важные для страны решения. Кроме того, школьники не упустили возможность узнать, кого берут в Молодежный парламент при Национальном собрании и какие проекты там реализуют.

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# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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