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Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов

07 декабря 2017 20:28
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Новости Беларуси. Должники за рулём. Сотрудники Гаи и представители  отдела принудительного исполнения вышли на дорогу в поисках неплательщиков штрафов за нарушение ПДД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов-1

При проверке документов личность водителя устанавливается по базе данных. При наличии небольших штрафов у должника два варианта: оплатить нужную сумму на месте через терминал либо явиться в орган принудительного исполнения.

Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов-3

Если же сумма долга превышает 4600 рублей, автомобиль могут изъять и отправить на штрафстоянку.

Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов-5

# общество # Штрафы

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