Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов

Новости Беларуси. Должники за рулём. Сотрудники Гаи и представители отдела принудительного исполнения вышли на дорогу в поисках неплательщиков штрафов за нарушение ПДД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При проверке документов личность водителя устанавливается по базе данных. При наличии небольших штрафов у должника два варианта: оплатить нужную сумму на месте через терминал либо явиться в орган принудительного исполнения.