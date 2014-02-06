Оплатить проезд в минском метро теперь можно с помощью мобильного телефона

Новости Беларуси. Транспортные инновации. Жетон столичного метро стал мобильнее. В столице появилась новая услуга «СМС-билет», благодаря которому поездку в подземке можно оплатить с помощью мобильного телефона.

Горожанам совсем не обязательно покупать для этого ультрасовременные гаджеты. Достаточно отправить бесплатное СМС на специальный короткий номер и дождаться ответа. Сообщение с числовым кодом – это и есть проездной билет. Для прохода в метро его необходимо отсканировать с экрана телефона на турникете с логотипом «SMS-билет».

Стоимость мобильного жетона равна цене разовой поездки в метро – три тысячи рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ростислав Юреня, начальник КУП «Минский метрополитен»:

Мы находимся в начале пути. Действительно, даже находясь в своей кровати, можно купить наш билет. И потом, приложив его к считывателю, пройти в метрополитен. Это очень удобно для пассажиров. Поэтому мы за этот проект.

Минчане:

Это быстрее намного будет. То есть не надо будет стоять в очереди, отсчитывать, пересчитывать. Телефон поднес – и все.

Это удобно, потому что жетон напрягает. Когда его нет, особенно, на станциях, где приходят поезда, не достояться.