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Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья

22 сентября 2021 13:59
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства. Помимо социальных объектов, наводят порядок и на приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-1

Уникальное подворье семьи Субботиных из Несвижа – одно из лучших в городе. В расписной усадьбе есть буквально все, начиная от пруда и заканчивая экзотическими деревьями.

Откуда черпать идеи и как на протяжении долгих лет поддерживать идеальный порядок вокруг дома, узнала Алеся Иванова.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-4

Алеся Иванова, корреспондент:
Просторный и уютный двор, декоративные растения, игровая зона и собственная баня. Все это разместилось на участке семьи Субботиных. Слух об уникальном подворье уже давно разошелся далеко за пределы улицы. Кстати, на входе нас встречает маленький охранник – пес Ричард.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-7

Ядвига Леонтьевна и Виталий Аркадьевич Субботины вместе больше 50 лет – в том году отметили золотую свадьбу. Познакомились в Несвиже на танцах. И влюбились.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-10

5 лет жили в Монголии, однако после вернулись в Беларусь. В родительском доме Субботины почти 20 лет. Обустраивать участок начали еще с тех пор. А когда ушли на заслуженный отдых, времени стало больше.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-13

Ядвига Субботина:
Мы когда переехали, у бабушки там был цветник, там было море цветов. Мы это все убрали и начали сеять травичку. Работали, вставали в 5 утра.

При входе в усадьбу разбили большой цветочный пруд. Здесь и аисты, и лебеди, и даже крокодил.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-16

Ядвига Субботина:
Начали с того, что здесь была ванна, тоже все было в цветах. Здесь дедушка сделал из березы мостик. Потом решили купить такой вот прудик.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-19

Содержать участок в идеальном порядке пенсионерам помогают дочка и внуки. Для них здесь построили игровую площадку.

Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья-22

Подробнее о том, как семья благоустроила свое подворье, смотрите в видеоматериале.

# Растения и цветы # общество # Алеся Иванова # Ядвига Субботина # Виталий Субботин # Фотофакт

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