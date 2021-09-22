Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья

Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства. Помимо социальных объектов, наводят порядок и на приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства. Помимо социальных объектов, наводят порядок и на приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уникальное подворье семьи Субботиных из Несвижа – одно из лучших в городе. В расписной усадьбе есть буквально все, начиная от пруда и заканчивая экзотическими деревьями.
Откуда черпать идеи и как на протяжении долгих лет поддерживать идеальный порядок вокруг дома, узнала Алеся Иванова.
Алеся Иванова, корреспондент:
Просторный и уютный двор, декоративные растения, игровая зона и собственная баня. Все это разместилось на участке семьи Субботиных. Слух об уникальном подворье уже давно разошелся далеко за пределы улицы. Кстати, на входе нас встречает маленький охранник – пес Ричард.
Ядвига Леонтьевна и Виталий Аркадьевич Субботины вместе больше 50 лет – в том году отметили золотую свадьбу. Познакомились в Несвиже на танцах. И влюбились.
5 лет жили в Монголии, однако после вернулись в Беларусь. В родительском доме Субботины почти 20 лет. Обустраивать участок начали еще с тех пор. А когда ушли на заслуженный отдых, времени стало больше.
Ядвига Субботина:
Мы когда переехали, у бабушки там был цветник, там было море цветов. Мы это все убрали и начали сеять травичку. Работали, вставали в 5 утра.
При входе в усадьбу разбили большой цветочный пруд. Здесь и аисты, и лебеди, и даже крокодил.
Ядвига Субботина:
Начали с того, что здесь была ванна, тоже все было в цветах. Здесь дедушка сделал из березы мостик. Потом решили купить такой вот прудик.
Содержать участок в идеальном порядке пенсионерам помогают дочка и внуки. Для них здесь построили игровую площадку.
Подробнее о том, как семья благоустроила свое подворье, смотрите в видеоматериале.