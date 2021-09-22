Они вместе более 50 лет и вместе благоустраивают своё подворье. Здесь есть пруд и даже экзотические деревья

Новости Беларуси. В Минской области продолжается месяц благоустройства. Помимо социальных объектов, наводят порядок и на приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уникальное подворье семьи Субботиных из Несвижа – одно из лучших в городе. В расписной усадьбе есть буквально все, начиная от пруда и заканчивая экзотическими деревьями. Откуда черпать идеи и как на протяжении долгих лет поддерживать идеальный порядок вокруг дома, узнала Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Просторный и уютный двор, декоративные растения, игровая зона и собственная баня. Все это разместилось на участке семьи Субботиных. Слух об уникальном подворье уже давно разошелся далеко за пределы улицы. Кстати, на входе нас встречает маленький охранник – пес Ричард.

Ядвига Леонтьевна и Виталий Аркадьевич Субботины вместе больше 50 лет – в том году отметили золотую свадьбу. Познакомились в Несвиже на танцах. И влюбились.

5 лет жили в Монголии, однако после вернулись в Беларусь. В родительском доме Субботины почти 20 лет. Обустраивать участок начали еще с тех пор. А когда ушли на заслуженный отдых, времени стало больше.

Ядвига Субботина:

Мы когда переехали, у бабушки там был цветник, там было море цветов. Мы это все убрали и начали сеять травичку. Работали, вставали в 5 утра. При входе в усадьбу разбили большой цветочный пруд. Здесь и аисты, и лебеди, и даже крокодил.

Ядвига Субботина:

Начали с того, что здесь была ванна, тоже все было в цветах. Здесь дедушка сделал из березы мостик. Потом решили купить такой вот прудик.

Содержать участок в идеальном порядке пенсионерам помогают дочка и внуки. Для них здесь построили игровую площадку.