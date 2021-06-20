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Они способны задержать нарушителя и работать по следу. Как овчарки несут службу на границе?

20 июня 2021 17:58
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Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Они способны задержать нарушителя и работать по следу. Как овчарки несут службу на границе?-1

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
На пограничных заставах чаще всего используются овчарки либо бельгийской породы, либо немецкой. Как правило, они делятся на две крупные группы. Это сторожевые либо розыскные собаки.

Юлия Артюх, политический обозреватель:
Соответственно, у них разные функции?

Они способны задержать нарушителя и работать по следу. Как овчарки несут службу на границе?-4

Сергей Дмитриев:
Практически и те, и другие собаки способны задержать нарушителя и работать по запаховому следу, однако продолжительность работы по этому следу разная. Если сторожевая собака способна работать по запаховому следу давностью не менее трех часов, то розыскная собака должна работать по запаховому следу не менее шести часов. Однако это минимальный показатель. Есть отдельные собаки, которые способны работать 12, 14 и даже более часов, однако это уже редкость.

Ее придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна? Читать здесь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Юлия Артюх # Сергей Дмитриев # Фотофакт

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