Они способны задержать нарушителя и работать по следу. Как овчарки несут службу на границе?

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы: На пограничных заставах чаще всего используются овчарки либо бельгийской породы, либо немецкой. Как правило, они делятся на две крупные группы. Это сторожевые либо розыскные собаки.

Сергей Дмитриев:

Практически и те, и другие собаки способны задержать нарушителя и работать по запаховому следу, однако продолжительность работы по этому следу разная. Если сторожевая собака способна работать по запаховому следу давностью не менее трех часов, то розыскная собака должна работать по запаховому следу не менее шести часов. Однако это минимальный показатель. Есть отдельные собаки, которые способны работать 12, 14 и даже более часов, однако это уже редкость.