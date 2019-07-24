«Они пригласили колдуна, который произнёс заклятье». Побывать на островах, в пещере и Версале можно и в Беларуси

За экзотикой не обязательно ехать за тридевять земель! Только на Браславщине в объятиях воды более сотни островов. Когда-то на них бурлила жизнь, располагались языческие капища и деревни.

Так, на острове Чайчин, что на озере Струсто, уже в конце XIX века жили и ловили рыбу 6 семей. В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем Кстати, живописный риф – второй по величине в республике после острова Ду. Здесь можно отыскать даже карельскую берёзу! Но для туристов есть свои правила.

Иван Тесюль, научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Браславские озёра»:

Разбивать лагерь, бивак, ночлег, разжигать костры категорически запрещено! Запрет на посещение островов, находящихся в пограничной зоне. Мы не имеем с вами возможности попасть на острова во время весенне-летнего нереста рыб. И в северо-западной акватории озера Снуды есть тоже ряд островов, которые нельзя посещать в гнездовой период птиц. «На территории усадьбы люди получают задания». Чем пан Юрась привлекает туристов в свою агроусадьбу? Деревню Мосар называют белорусским Версалем.

Ещё 30 лет назад про скромную деревушку в Глубокском районе никто не знал. Пока на эти земли не приехал служить литовец Йозас Булька. Ксёндз постарался передать частичку святого Иерусалима и вместе с местными жителями создал сказку!

Кроме того, он привил местным здоровый образ жизни. И хоть священника нет уже 9 лет, его дело продолжает жить.

Марина Ткачёнок, экскурсовод культурно-дендрологического комплекса д. Мосар:

Наша деревня вот уже больше 10 лет является зоной трезвости, не сказать, что совсем не пьют – я на душу не хочу брать грех. У нас на территории комплекса находится аллея роз, аллея трезвости, крестовая.

Самый большой католический крест в Беларуси!

Костёл Святой Анны за свою историю никогда не закрывался. Его построил граф Бжестовский в 1792 году и назвал в честь жены. Люди со всего мира приезжают сюда поклониться мощам Святого Юстиниана, которые находятся в храме с 1838 года.

Спустя время возвращаются поблагодарить семьями. Ещё одно святое место в белорусском Версале – криница со святой водой. К ней местные приходили издавна, содержится около 20 полезных элементов.

Лесное озеро Гиньково близ деревни Сахновичи – жемчужина Витебщины. Изумрудная вода и глубина в 43 метра притягивает и пугает одновременно.

Судьба распорядилась так, что именно на этих извилистых берегах спрятана единственная в нашей стране пещера! Скорее всего, чудо природы появилось здесь после последнего Валдайского обледенения.

Так это или нет, но место обросло легендами. По одной из них, здесь спрятали свои украшения сёстры-шляхтянки после раздела Речи Посполитой.

Александр Хайновский, старший научный сотрудник ГУК «Глубокский историко-этнографический музей»:

Они пригласили колдуна, волшебника, который произнёс заклятье. И чтобы сегодня увидеть эти несметные богатства, нужно прочитать это заклятье. Одна из легенд утверждает, что именно здесь, на берегах озера Гиньково зарыты богатства, которые Наполеон вывозил из России.

Анастасия Макеева, СТВ:

Гиньковская пещера почти, как египетская пирамида, только вход в разы уже. Для начала придётся вот так вот перебороть свой страх и проползти. Но экстрим того стоит! Каменная мозаика впечатляет. Правда, более 3 взрослых на корточках здесь не поместятся. Входов в пещеру три, но вам нужно забираться в центральный с правой стороны.

Дорога по лесным холмам непростая, но от гостей не зарастает. Сориентироваться поможет навигатор, и за минут 20 будете у цели! Евгений Масурновский, журналист:

Несмотря на то, что она очень миниатюрная, она очень похожа на настоящие пещеры в горах, песок создает подобие сталактитов, темно, но пространство абсолютно не давит, комфортно.