«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику

Новости Беларуси. Первая роботизированная линия обувного производства на предприятии «Белвест» начнет работать в непрерывном режиме осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля с инновационной технологией, аналогов которой нет в мире, познакомился премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Витебскую область.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Планы очень амбициозные, планируется нарастить выпуск с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн птицы. Для этого нужны солидные ресурсы, и в первую очередь сделать это на новом технологическом уровне, особенно с учетом того, что появляются новые биологические угрозы. Птицеводство очень зависимо от соблюдения всех стандартов. К сожалению, ветеринарная ситуация в мире по птицеводству, как нам сегодня докладывали, усложняется постоянно, поэтому нужно инвестировать дополнительные средства в системы безопасности, дезинфекции.

Начало этого проекта посмотрели – нужны серьезные ресурсы дополнительные. Я и те члены правительства, которые присутствовали сегодня, в первую очередь хотели лично убедиться в том, что проект этот достоин того, чтобы государство участвовало в льготировании кредитных ресурсов, которые предоставляются для реализации этого проекта.