Прямой эфир

«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику

16 июля 2021 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первая роботизированная линия обувного производства на предприятии «Белвест» начнет работать в непрерывном режиме осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля с инновационной технологией, аналогов которой нет в мире, познакомился премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику-1

Производственная система самостоятельно может распознать дефекты сырья, а также оптимизировать расход кожи – минимизировать отходы.

Роман Головченко также посетил Витебскую бройлерную птицефабрику, где осуществляют масштабную инвестиционную программу.

«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Планы очень амбициозные, планируется нарастить выпуск с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн птицы. Для этого нужны солидные ресурсы, и в первую очередь сделать это на новом технологическом уровне, особенно с учетом того, что появляются новые биологические угрозы. Птицеводство очень зависимо от соблюдения всех стандартов. К сожалению, ветеринарная ситуация в мире по птицеводству, как нам сегодня докладывали, усложняется постоянно, поэтому нужно инвестировать дополнительные средства в системы безопасности, дезинфекции.

Начало этого проекта посмотрели  нужны серьезные ресурсы дополнительные. Я и те члены правительства, которые присутствовали сегодня, в первую очередь хотели лично убедиться в том, что проект этот достоин того, чтобы государство участвовало в льготировании кредитных ресурсов, которые предоставляются для реализации этого проекта.

Сейчас продукция фабрики пользуется спросом за рубежом. Экспорт в 2021 году уже составил почти 10 миллионов долларов.

# Предприятия Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?
16 июля 2021 17:30

Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?
16 июля 2021 17:20

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

На аукционе в Минске продали два гаража. Стоимость одного из лотов увеличилась в 10 раз
16 июля 2021 17:16

На аукционе в Минске продали два гаража. Стоимость одного из лотов увеличилась в 10 раз