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Олимпиада для силовиков. В Ухане пройдут Всемирные военные игры

18 октября 2019 07:53
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Новости Беларуси. Спортсмены Вооружённых Сил Беларуси примут участие во Всемирных военных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Торжественная церемония открытия состоится 18 октября в китайском городе Ухань.

Олимпиада для силовиков. В Ухане пройдут Всемирные военные игры-1

В 2019 году за награды международного форума сразятся более 9 тысяч спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. В состав сборной нашей страны вошли 97 атлетов, которые выступят в 12 видах спорта. Это и стрельба из лука, дзюдо, современное пятиборье, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, а также триатлон, борьба, парашютный спорт.

Олимпиада для силовиков. В Ухане пройдут Всемирные военные игры-4

Всемирные военные игры – это комплексное соревнование по различным дисциплинам, организованное специально для спортсменов-военнослужащих. Проводятся они один раз в четыре года и по масштабу сопоставимы с Олимпийскими.

Олимпиада для силовиков. В Ухане пройдут Всемирные военные игры-7

Белорусские спортсмены участвуют в этих состязаниях с 1995 года. А на VI Всемирных военных играх в Южной Корее наша сборная завоевала 13 наград.

# Вооруженные силы # общество # Фотофакт

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