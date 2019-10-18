Олимпиада для силовиков. В Ухане пройдут Всемирные военные игры

Новости Беларуси. Спортсмены Вооружённых Сил Беларуси примут участие во Всемирных военных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Торжественная церемония открытия состоится 18 октября в китайском городе Ухань.

В 2019 году за награды международного форума сразятся более 9 тысяч спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. В состав сборной нашей страны вошли 97 атлетов, которые выступят в 12 видах спорта. Это и стрельба из лука, дзюдо, современное пятиборье, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, а также триатлон, борьба, парашютный спорт.

Всемирные военные игры – это комплексное соревнование по различным дисциплинам, организованное специально для спортсменов-военнослужащих. Проводятся они один раз в четыре года и по масштабу сопоставимы с Олимпийскими.