Октябрьский район в Минске: планы по строительству, реконструкции и сносу жилых домов

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска. В центре внимания — будущее Октябрьского района столицы и решение насущных вопросов минчан.

Где будет построено новое жилье в Октябрьском районе в Минске?

Анатолий Жуковский:

Основное внимание по строительству жилья уделяется микрорайону «Сокол». Если говорить о городской территории, то строится три жилых дома в микрорайоне «Курасовщина», в районе парка «Курасовщина». УКС планирует строить жилье для работников бюджетной сферы в районе ул. Могилевской. Торгово-административный центр с торговыми площадями, парковкой территорий планируется построить в районе ул. Жуковского. На ул. Казинца к Дню города мы ведем торговый объект, строящийся напротив храма Софии Слуцкой.

До 2014 года мы планируем построить в Октябрьском районе три гостиницы.

Октябрьский район Минска — один из самых старых в городе. Как решается вопрос о сносе или реконструкции ветхого жилья в этом районе?

Анатолий Жуковский:

Капитально ремонтировать малоэтажные дома (от одного до трех этажей) в Октябрьском районе экономически нецелесообразно, потому что затраты на реконструкцию намного превышают стоимость строительства. Поэтому сейчас временно приостановлено проведение капремонта в отношении данной группы домов. В дальнейшем этот вопрос будет рассматриваться.

Что касается индивидуального жилья, то сносить будут от 5 до 10% частных домов. Остальное жилье можно будет реконструировать, капитально ремонтировать для удобства проживания.

Планы по сносу и реконструкции зданий в Октябрьском районе регулярно корректируются? Доступна ли в настоящее время населению информация, что будет с их домом?

Анатолий Жуковский:

Эта информация есть на сайте Мингорисполкома, а также в отделах архитектуры и строительства в любой администрации района.