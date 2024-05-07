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Около 500 тыс. белорусов относятся к военному и послевоенному поколению – Минтруда

07 мая 2024 07:00
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В Беларуси проживают около полумиллиона человек, которые относятся к военному и послевоенному поколению. Люди в возрасте 75+ не понаслышке знают, что такое Великая Отечественная война и ее последствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 500 тыс. белорусов относятся к военному и послевоенному поколению – Минтруда-1

Бывшие узники фашизма, члены семей погибших партизан и подпольщиков, инвалиды с детства, получившие ранения или контузию. Пыткам и террору подверглись наши деды и прадеды. Особый акцент – на социальной поддержке ветеранов. Их в нашей стране сейчас около 1 100 человек. Каждый без преувеличения постоянно в центре внимания.

Около 500 тыс. белорусов относятся к военному и послевоенному поколению – Минтруда-4

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Меры социальной поддержки охватывают все сферы жизнедеятельности ветеранов и оказываются по самым разным направлениям. Это и в сфере здравоохранения: бесплатное обеспечение лекарственными средствами, бесплатное зубопротезирование, ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Необходимо отметить, что мы понимаем, что с учетом возраста ветеранов не все могут пройти это оздоровление, поэтому выплачивается денежная компенсация за путевку. Это 10 базовых величин, то есть порядка 400 рублей ежегодно. Также надо отметить, что предоставляется и бесплатный проезд на всех видах городского, пригородного транспорта, скидки с платы за жилищно-коммунальные услуги.

Уже в начале года социальные службы, волонтеры и общественники отправились к нашим самым уважаемым людям, чтобы выявить и максимально закрыть их потребности в бытовых и других вопросах. Дополнительные виды поддержки получили 400 человек.

# Пенсионеры # общество # Марина Артеменко

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