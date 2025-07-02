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Около 20 млн рублей направят на обновление проезжей части агрогородков Минской области

02 июля 2025 13:42
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В 2025 году на ремонт улично-дорожной сети в Минской области направят почти 85 миллионов рублей. Из них около 20 пойдут на обновление проезжей части агрогородков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Около 20 млн рублей направят на обновление проезжей части агрогородков Минской области-2

Так, в Крупках вопрос благоустройства улицы Минской давно волновал жителей. Ее протяженность – 800 метров. В дождливую погоду дорога становилась непроходимой. Люди обратились к руководству района с просьбой решить проблему. Их услышали. Буквально за три дня положили новый асфальт. Осталось лишь подсыпать обочины, чтобы комфортно было и водителям, и пешеходам.

Около 20 млн рублей направят на обновление проезжей части агрогородков Минской области-4

Ирина Потылкина, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 164»:
Мы и в прошлом году и по городу, и по населенным пунктам заасфальтировали. И в этом году на уровне прошлого года также в программе работ благоустройство улиц, населенных пунктов. В городе Крупки это переулок Восточный, переулок Советский, дворовая территория на улице Чапаева, в агрогородке Ухвала это улицы Центральная, Ленинская. В деревне Каменка две улицы. 

В Крупском районе по текущему ремонту планируется заасфальтировать пять километров дорог, работы выполнены на 50 %.

# Год благоустройства # Дороги

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