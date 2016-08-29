Около 150 международных экспертов 29 августа обсудят в Минске изменение климата

Новости Беларуси. Около 150 международных экспертов обсудят в Минске изменение климата. Они соберутся 29 августа в продолжение Парижского разговора. В декабре 2015 года во Франции с участием мировых лидеров прошла конференции ООН, на которой принято рамочное климатическое соглашение. Оно закрепляет основные принципы глобальные действия после 2020 года.

Минская встреча станет первой по разработке сценария мер для прекращения глобального потепления на планете. На конференцию в Минск прибудут делегаты правительств из ЕС, США, Канады, Австралии, Латинской Америки, Азии и Африки. Им предстоит с участием экспертов из нашей страны начать разработку глобальных действий по выбросам парниковых газов и адаптации к изменениям климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.