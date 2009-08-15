Охотник из Кобринского района приручил дикого кабана

Теперь лесной зверь даже выполняет команды. А ещё он очень любит принимать многочисленных гостей. Ведь посмотреть на такое чудо приезжают со всех окрестностей (ФОТО).

200 килограммов дикого мяса – одна из главных достопримечательностей Кобринского района. Десятки людей ежедневно приезжают посмотреть на него – настоящего зверя. Впрочем, сам зверь, завидев очередную машину с туристами, весело виляет хвостом.

Обуздать дикий нрав зверя, которого теперь ласково называют Борька, смог потомственный охотник и егерь со стажем Михаил Левчук. Борьку, если честно, приобрели с особой целью. Как живой тренажер для охотничьих собак. Но как-то вдруг кабан стал лапу подавать и превратился в друга.

Многие приезжают не просто посмотреть, но и подкормить Борьку. Как оказалось он настоящий гурман. В любимых блюдах – бананы.

– Вообще он у нас перебирает. Черный хлеб не ест. Любит пирожки. Сосиски. Заморские овощи, – говорит егерь Михаил Левчук.

Борька хоть и ест с руки, но в вольер никого, кроме хозяина, не пускает. Исключение делает разве что для Дашки и Машки. Ведь они одной крови. Да и народ повеселить эти красотки, как и Борька, тоже не прочь.

– Любое животное можно приручить, если к нему с любовью относиться, – считает Михаил Левчук.

Судя по всему у Михаила эта любовь безгранична. В его вольерах уже поселились кроме трех взрослых поросят, и три лани. В планах укротителя создать настоящий зоопарк.